В новогодние праздники всех читателей Ру-Оверклокерс, интересующихся военной тематикой, ждет "сюрприз": оказывается США нужно больше всего бояться не нашествия Чужих или Хищников с портативными установками запуска ядрен-батонов, а той самой Россиюшки "в компашке" с Китаем и Ираном, которые против "самой демократичной страны в мире" могут использовать электромагнитную атаку. Об этом рассказал отставник ВВС США - Кристиан Орр в интервью специально для 19FortyFive.
реклама
Из России с любовью. Источник фото: news.rambler.ru
Со слов офицера в запасе, атака так называемым ЭМИ-оружием может нанести критические повреждения для всей страны. А масштаб бедствия не подается подсчетам.
В случае удачной атаки, будет уничтожена или серьезно выведена из строя вся сеть энергетической системы США, к слову, большинство электронных устройств обычных людей отправятся в вальхаллу тоже. Но дедушка Байден со товарищи продолжает не обращать на данный вызов никакого внимания.
Провести масштабную электромагнитную атаку против Америки могут всего три страны и их имена широко известны: Россия, Иран и Китай.
Предполагаемая электромагнитная бомба. militaryarms.ru
И конечно будет удивительно узнать, как в потенциале используют мощный электромагнитный разряд. Для такого апокалипсиса будет использован подрыв ядерной бомбы в открытом космосе.
К слову, алармистские "звоночки" звучат и от других экспертов "по теме". Правда с их слов, удар будет нанесен не только лишь по США, но и по остальным странам блока НАТО.