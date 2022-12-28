Обучающую программу на мобильной платформе создала игровая фирма Level Ex

В начале следующего года компания Илона Маска - SpaceX, хочет запустить космическую миссию Polaris Dawn. Эксперименты, выполненные в космосе, станут в какой-то мере передовыми, не обойдется и без коммерческой деятельности, где астронавты выйдут в открытый космос. Одно из базовых отличий от других космических экспедиций - это полет корабля на довольно высокой высоте в довольно длительном промежутке времени. Но будущая миссия в таком случае таит несколько опасностей, преодолеть которые помочь должна новая обучающая методика.

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Астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен

Авторами новаторского подхода в области обучения стала игровая фирма Level Ex. Цель которой в сжатые сроки подготовить звездную команду оказывать первую медицинскую помощь в космосе. Для этого была выбрана специальная игровая платформа. Особенностью данной платформы можно назвать ее "мобильность". Ведь даже на миниатюрных устройствах можно вполне эффективно освоить навыки диагностики медицинского состояния исследуемого.

А что до врача, то он тоже полетит в составе экипажа, но для "подстраховки" каждый член миссии должен обладать первичными навыками оказания медицинской помощи.

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