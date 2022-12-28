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Новый биомаркер позволит выявить болезнь Альцгеймера
С помощью нового антитела нейрофибриллярные клубки легко обнаруживаются врачами и позволяют говорить о выявлении признаков болезни Альцгеймера
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   Медицинские специалисты из Университета Питтсбурга разработали анализ крови, который может диагностировать болезнь Альцгеймера по обновленному биомаркеру. Результатами своих исследований ученые поделились в специализированном журнале Brain.

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   Сам процесс диагностирования болезни к текущему времени возможен тремя способами: выявление амилоидных бляшек, присутствие нейрофибриллярных клубков и самый надежный способ - обнаружение процесса нейродегенерации человеческого мозга с помощью технологий визуализации или проб ликвора.


Источник фото: fotovmire.ru


   Правда эти способы не лишены недостатков. Так исследование мозга на предмет дегенеративных изменений, как и выявление амилоидных бляшек - слишком дорогие процедуры и не очень простые. "Идеальный вариант" - находить нейрофибриллярные клубки. Но раньше с этим способом были сложности из-за "нежелания" последних связываться с белками. Но теперь клубки с помощью нового метода легко идентифицируются при наличии болезни Альцгеймера. А обновленный механизм выявления построен на особенном антителе, которое вступает в связь с нейрофибриллярными клубками.  

   Первый эксперимент провели на группе из 600 пациентов, разбитых на 5 категорий различных этапов болезни. В скором времени эксперимент планируется масштабировать на большем количестве больных.

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#болезнь альцгеймера
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