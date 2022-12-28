С помощью нового антитела нейрофибриллярные клубки легко обнаруживаются врачами и позволяют говорить о выявлении признаков болезни Альцгеймера

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Медицинские специалисты из Университета Питтсбурга разработали анализ крови, который может диагностировать болезнь Альцгеймера по обновленному биомаркеру. Результатами своих исследований ученые поделились в специализированном журнале Brain.

реклама

Сам процесс диагностирования болезни к текущему времени возможен тремя способами: выявление амилоидных бляшек, присутствие нейрофибриллярных клубков и самый надежный способ - обнаружение процесса нейродегенерации человеческого мозга с помощью технологий визуализации или проб ликвора.









Правда эти способы не лишены недостатков. Так исследование мозга на предмет дегенеративных изменений, как и выявление амилоидных бляшек - слишком дорогие процедуры и не очень простые. "Идеальный вариант" - находить нейрофибриллярные клубки. Но раньше с этим способом были сложности из-за "нежелания" последних связываться с белками. Но теперь клубки с помощью нового метода легко идентифицируются при наличии болезни Альцгеймера. А обновленный механизм выявления построен на особенном антителе, которое вступает в связь с нейрофибриллярными клубками.

Первый эксперимент провели на группе из 600 пациентов, разбитых на 5 категорий различных этапов болезни. В скором времени эксперимент планируется масштабировать на большем количестве больных.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде



