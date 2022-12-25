Интервью было взято на условиях анонимности после слов главкома ВСУ о необходимости ужесточения закона о дезертирстве

Старший офицер ВСУ в звании подполковника на условиях анонимности рассказал журналистам про случаи массового дезертирства в своем воинском подразделении, причем некоторые бойцы совершали рецидив преступления, даже несмотря на полученное наказание.

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Интервью стало возможным после резонансного интервью и последующего принятия закона Верховной рады Украины об ужесточении ответственности за "самоволку", отказ использовать оружие и отказ от исполнения приказов своего командования. Для вступления в силу данного нормативно-правового акта осталось поставить подпись президента Украины.









Известное интервью было озвучено 20 декабря, когда Валерий Залужный подтвердил, что подписание соответствующего закона подтянет дисциплину и порядок в украинской армии. Проблему со своевольным оставлением боевого расположения существует и его признал сам генерал, указав на неправильность закрывать оголившиеся участи фронта военными из других частей или групп.

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Подполковник из интервью полностью поддержал Залужного, заверив о правильности идеи наказания военного, так как именно после принятия суровых мер потенциальные правонарушители будут думать о санкциях - перспективе сесть в тюрьму на длительный срок. Так же неназванный командир выдал информацию, что только в его подразделении более десятка солдат и сержантов совершали "самовольное оставление части". После чего получили очень мягкое наказание. Из этого количество определенное число совершило воинский поступок повторно.