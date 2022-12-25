Сейчас идут сборочные работы, а свой первый полет ударный тяжелый беспилотник совершит уже в следующем году

С недавнего времени Турция известна не только как "родина" доступного пляжного отдыха и дешевых помидоров, но и как страна, способная разрабатывать, производить, и чего зависть прятать, заинтересовать зарубежного покупателя в своих передовых продуктах - тех самых беспилотниках. И шаг за шагом, турецкие инженеры осваивают новые горизонты, позволяющие качественно улучшить боевые возможности выпускаемой продукции. Так например, ходят упорные слухи о появлении БПЛА с реактивной тягой, это тот самый "Bayraktar Kızılelma". И словно не желая останавливаться на достигнутом, у него вскоре появится "брат-близнец".

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Прямо сейчас идет разработка совершенно нового тяжелого БЛА с реактивным двигателем с более чем запоминающимся названием "Anka-3". К настоящему времени в процессе сборочные работы, а на следующий год согласно планам TUSAŞ Engine Industries, будет проведена серия летных испытаний. Пока же есть лишь компьютерный рендер.

По заявлениям разработчика, Anka-3 - это следующий уровень из того, что сейчас есть на рынке. Впечатляющие характеристики в плане скорости, грузоподъемности и хорошей незаметности для вражеских РЛС должны сделать этот беспилотник передовым.









Со стороны очертания этого БЛА до боли напоминают уже наш продукт, тот самый С-70 "Охотник", сделанный в манере "бесхвостки".

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По заявлениям создателей Anka-3, он будет средством прорыва эшелонированной линии ПВО благодаря конструкции, плохо обнаруживаемой противовоздушными радарами.