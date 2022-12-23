Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Украинцам в Нидерландах предоставляют жилье, а беженцы из иных стран вынуждены жить в палатках

Суд Гааги постановил, что власти Нидерландов отдают предпочтения украинцам перед другими беженцами
[ ] для раздела Блоги
3
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

   Перефразируя известную поэтому Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" в "Кому в ЕС живется отлично", мы получаем новый скандал, заполыхавший совсем уж тоскливыми красками. Шутка ли, аж цельному Апелляционному суду Гааги пришлось вмешаться, разрешая "конфликт беженцев".

реклама

   Так вышеобозначенный суд вынес постановление о том, что власть Нидерландов грубо пренебрегает международными нормами и правилами обращения с беженцами, используя "политику различия", деля вынужденных переселенцев "на сорта", предоставляя определенным лишенцам дополнительные гарантии социальной защиты и иных благ, а для остальных оставляя "рожки да ножки". Причем "белыми господами" оказались украинцы, а те, чьи права ущемлены - жители других стран. На это есть соответствующее решение Гаагского суда.


рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Источник фото: interfax.ru


реклама

В документе замечено, что беженцы "иных стран" больше года живут в обычных туристических палатках, а украинцы получают самые лучшие условия, возможные для вынужденных переселенцев.

   Кроме того, судья выделил, что бегство от войны и угроз есть не только в Украине, но и из других стран, и между этими группами нет сильных различий. Поэтому, Государство Голландии должно одинаково заботиться обо всех таких категориях людей. 


Источник фото: aa.com.tr

реклама


   Под привилегиями, которые выдаются появившимся гражданам Украины указываются облегченные процедуры по получению жилища, в том числе более легкий порядок устройства на работу (практически сразу после пересечения границы). Кроме того, если "счастливчик" из других стран получил хоть какую-то временную обитель, то его пристанище обычно не соответствует общеевропейским нормам. Правда судом дается "поблажка" властям, де, мол, власти принимающей страны не могут очень просто, а главное быстро, решить этот "вопрос".

   Но власть предержащие (Нидерландов) и тут выкрутились, принимая беженцев, но не выдавая им нормальное жилье, так как нет необходимых койкомест. А этот случай "неподсуден" чисто по физическим причинам. 


реклама

  Источник фото: ria.ru

   

   К слову, это не первое судебное решение, вынесенное не в пользу Нидерландской стороны, так в начале осени суд низшей юрисдикции вынес постановление о несоответствии международным стандартам условий для всех беженцев. И необходимо оказывать каждому вынужденному лишенцу помощь в поиске "нормальной" крыши над головой, обеспечить продуктами питания и питьевой водой, предоставить сносные санитарные условия хотя бы на короткий промежуток времени. 

   Разумеется, Нидерланды не смирилось с этим "несправедливым приговором", подав апелляцию, представив в свое оправдание "недостаток времени" для устранения всех вышеперечисленных недостатков. 


Источник фото: thestrip.ru


   Но сейчас и высшая апелляционная инстанция осталась не на стороне правительства Нидерландов. 

   Сторона защиты, подавшая против Нидерландов, так называемая группа помощи беженцам, привела доказательства, что беженцы, несмотря на их национальную принадлежность, должны быть размещены в пустующих государственных зданиях или базах отдыха, но уже в этой ситуации высший суд Гааги позволил себе не согласиться, приведя аргумент несоответствия количества работников предполагаемому объему работы.  

   С начала СВО, только одна "страна каналов и тюльпанов" приняла не менее 90 тысяч украинских беженцев, седьмая часть которых уже  выехала из этой страны. И из числа оставшихся беженцев по открытым источникам уже более 80% нашли себе работу где-либо. 


Источник фото: rbc.ru Королева Нидерландов с украинскими беженцами


   Причем высочайший процент нашедших работу напрямую связан с привилегированным положением украинцев, из-за чего их "вливание" на рынок труда происходит на "неимоверных скоростях", чем у граждан иных стран, "забредших" в Нидерланды в поисках убежища. А вот жители Афганистана или Сирийской республики вынуждены сначала проходить процедуры на получение убежища и ожидать получения разрешения на какую-либо работу. 

   Так с 1 ноября текущего года для украинцев (только для них) правительство страны ветряных мельниц и велосипедов ввело специальный вклеивающийся бланк в документ, удостоверяющий личность, благодаря которому подтверждается статус защиты (на время). Благодаря вот такому "лайфхаку" украинцы могут устроиться на работу официально. 

   И к чему это все. Согласно законодательству Нидерландов, только после разрешения для работодателя можно устроиться на работу, а для украинцев и эта процедура - упрощенная. А с 1 апреля - для тех же украинцев и их работодателей, это процедура и вовсе не обязательна.  

   Так сказать пример неравенства в жизни.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

европа беженцы беженцы в европе их нравы украинские беженцы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LТ720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
23
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
10
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
62
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
134
С какими проблемами столкнулась добыча золота в РФ, и зачем нужен отечественный золотой стандарт
2
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 8-й: Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics
27
Блогер купил новую китайскую GeForce RTX 3060 Ti и без проблем запустил последние AAA-хиты
8
Стоимость видеокарт взлетела вслед за падением курса рубля – как изменились цена на NVIDIA за неделю
8
NASA запечатлело черную дыру, разорвавшую звезду весьма необычным образом
2
Ryzen 9 7950X vs Core i9-13900KF – какой процессор купить для флагманской сборки под Новый год
3
Finalmouse представила механическую клавиатуру с встроенным дисплеем и графическим процессором
+
ASUS выпустит прокачанную и очень дорогу GeForce RTX 4090 серии Noctua с «бесшумным» кулером
11
США теперь стараются блокировать инициативы Китая по разработке и производству чипов в зачаточном состоянии
23
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ стали недоступны геймерам – за GeForce RTX 4090 просят 185 000р
15
Видеокарты NVIDIA в российских магазинах резко подорожали из-за обрушения курса рубля
8
Новый "Аватар: Путь воды" сломал оборудование нескольких кинотеатров из-за высокого качества
9
Хотфикс для обновлённой The Witcher 3 не исправляет оптимизацию: игроки жалуются на CD Projekt RED
6
Эксперты предвещают биткоину большой обвал: криптовалюта может упасть ниже $14 000
+
Белорусское предприятие «Горизонт» начало серийный выпуск и продажу ноутбуков
4
Мировые сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысили $500 миллионов
21
В Донецке ранен Дмитрий Рогозин, попавший под обстрел в ресторане "Шеш-Беш"
148
Для видеокарт NVIDIA GeForce GTX 600/700 Kepler выпустили новые драйвера с исправлением уязвимостей
4
Как русские хакеры взломали аэропорт Джона Кеннеди, а американцы заработали на этом 700 000 000р
+

Популярные статьи

ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
7
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
53
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
3
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
172
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
27
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
26
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
79
США создают гиперзвуковой самолет-разведчик для шпионажа в воздушном пространстве России и Китая
58
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
92

Сейчас обсуждают

for2ne
13:28
Ага, матрицы дешевле. Посмотрите сколько мониторы стоят. 3 года назад за 100$ можно было взять норм 24 75герц IPSник, сейчас за эти деньги разве что 19 дюймов галимую TNку на 60 герц возьмёшь. Моники,...
Продажи телевизоров упали до 10-летнего минимума несмотря на низкие цены и распродажи со скидками
Mostack
13:27
Выглядит неплохо, да. А даже штатные частоты не тянет. 81 градус при открытом корпусе. Вентиляторы дуют отлично, но адово громко. Паста - хрень какая то.
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
wwr222
13:25
"Это является абсолютным рекордом для машин с допуском на обычные дороги и трассы." - притянуто за уши. Где конкретно сертификат на этот корч? Надо писать правильно: Это является абсолютным рекордом д...
Ford GT 2006 года выпуска разогнался до 500 км/ч c модифицированным на 1900 лс двигателем
Xmast
13:25
Маск этой историей с твитером сильно подорвал свой авторитет. Потому что сначала сказал что купит. Договорился. А потом начал говорить что дорого. И что мол там много ботов. И чуть ли не суды там были...
Акции Tesla рухнули на 9%, в Канаде и Мексике клиентам тоже предлагаются скидки
ExtenZ
13:24
Pozor! Uvaga! Ahtung!
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
Андрей Колпаков
13:22
Давай дождемся, пока европейцы созреют пойти в крестовый поход на восток, тогда я и поднимусь с дивана. Вот террористы попытались в 2014-м, у них даже танки были, так им накостыляли. А всего за одну р...
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
wwr222
13:21
У данного корча (а это именно он), нет никакого особого днища. Там весь зад изуродован турбинами да выпускными трубами.
Ford GT 2006 года выпуска разогнался до 500 км/ч c модифицированным на 1900 лс двигателем
Вежливый N-A-S-A_M_S
13:17
ну раха в обороне Киев не возьмет. так что все по плану В центре Мелитополя раздался мощный взрыв Уничтожено авто с оккупантами.
Украинцам в Нидерландах предоставляют жилье, а беженцы из иных стран вынуждены жить в палатках
for2ne
13:16
Твоя 3060 соснёт тунца у этой 2060 super с алика в большинстве игр.
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
for2ne
13:15
Это еще божеский охлад, 3 теплотрубки и большая плита под термопрокладки. Это уровень теперешних 6600xt азус strix кста. Видимо вентили совсем дно, ну или совсем радиатор мелкий.
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем