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Перефразируя известную поэтому Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" в "Кому в ЕС живется отлично", мы получаем новый скандал, заполыхавший совсем уж тоскливыми красками. Шутка ли, аж цельному Апелляционному суду Гааги пришлось вмешаться, разрешая "конфликт беженцев".

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Так вышеобозначенный суд вынес постановление о том, что власть Нидерландов грубо пренебрегает международными нормами и правилами обращения с беженцами, используя "политику различия", деля вынужденных переселенцев "на сорта", предоставляя определенным лишенцам дополнительные гарантии социальной защиты и иных благ, а для остальных оставляя "рожки да ножки". Причем "белыми господами" оказались украинцы, а те, чьи права ущемлены - жители других стран. На это есть соответствующее решение Гаагского суда.





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В документе замечено, что беженцы "иных стран" больше года живут в обычных туристических палатках, а украинцы получают самые лучшие условия, возможные для вынужденных переселенцев.

Кроме того, судья выделил, что бегство от войны и угроз есть не только в Украине, но и из других стран, и между этими группами нет сильных различий. Поэтому, Государство Голландии должно одинаково заботиться обо всех таких категориях людей.





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Под привилегиями, которые выдаются появившимся гражданам Украины указываются облегченные процедуры по получению жилища, в том числе более легкий порядок устройства на работу (практически сразу после пересечения границы). Кроме того, если "счастливчик" из других стран получил хоть какую-то временную обитель, то его пристанище обычно не соответствует общеевропейским нормам. Правда судом дается "поблажка" властям, де, мол, власти принимающей страны не могут очень просто, а главное быстро, решить этот "вопрос".

Но власть предержащие (Нидерландов) и тут выкрутились, принимая беженцев, но не выдавая им нормальное жилье, так как нет необходимых койкомест. А этот случай "неподсуден" чисто по физическим причинам.





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К слову, это не первое судебное решение, вынесенное не в пользу Нидерландской стороны, так в начале осени суд низшей юрисдикции вынес постановление о несоответствии международным стандартам условий для всех беженцев. И необходимо оказывать каждому вынужденному лишенцу помощь в поиске "нормальной" крыши над головой, обеспечить продуктами питания и питьевой водой, предоставить сносные санитарные условия хотя бы на короткий промежуток времени.

Разумеется, Нидерланды не смирилось с этим "несправедливым приговором", подав апелляцию, представив в свое оправдание "недостаток времени" для устранения всех вышеперечисленных недостатков.









Но сейчас и высшая апелляционная инстанция осталась не на стороне правительства Нидерландов.

Сторона защиты, подавшая против Нидерландов, так называемая группа помощи беженцам, привела доказательства, что беженцы, несмотря на их национальную принадлежность, должны быть размещены в пустующих государственных зданиях или базах отдыха, но уже в этой ситуации высший суд Гааги позволил себе не согласиться, приведя аргумент несоответствия количества работников предполагаемому объему работы.

С начала СВО, только одна "страна каналов и тюльпанов" приняла не менее 90 тысяч украинских беженцев, седьмая часть которых уже выехала из этой страны. И из числа оставшихся беженцев по открытым источникам уже более 80% нашли себе работу где-либо.





Королева Нидерландов с украинскими беженцами





Причем высочайший процент нашедших работу напрямую связан с привилегированным положением украинцев, из-за чего их "вливание" на рынок труда происходит на "неимоверных скоростях", чем у граждан иных стран, "забредших" в Нидерланды в поисках убежища. А вот жители Афганистана или Сирийской республики вынуждены сначала проходить процедуры на получение убежища и ожидать получения разрешения на какую-либо работу.

Так с 1 ноября текущего года для украинцев (только для них) правительство страны ветряных мельниц и велосипедов ввело специальный вклеивающийся бланк в документ, удостоверяющий личность, благодаря которому подтверждается статус защиты (на время). Благодаря вот такому "лайфхаку" украинцы могут устроиться на работу официально.

И к чему это все. Согласно законодательству Нидерландов, только после разрешения для работодателя можно устроиться на работу, а для украинцев и эта процедура - упрощенная. А с 1 апреля - для тех же украинцев и их работодателей, это процедура и вовсе не обязательна.

Так сказать пример неравенства в жизни.