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Усложненный механизм контроля затруднит Украине воровство помощи из США

На Украине появятся генеральные инспекторы, аудиторские фирмы и будет использована технология блокчейна для контроля за поставками
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   В сеть "слили" содержание телеграммы американского Госдепартамента, в которой описываются будущие методы учета помощи для Украины. Причина слива - желание республиканцев получить расширенный контроль над отправленными деньгами и оружием для Украины.

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   В самой телеграмме, отправленной в американское посольство в Киеве еще 6 сентября, описывается трудности, которые ожидают официальных контролеров за средствами, потраченными на помощь Украине. Наблюдатели из американцев не могут присутствовать в некоторых ситуациях, да и общее количество "надсмотрщиков" ограничено. Все это "прикрывается" якобы угрозами жизни и безопасности этих лиц. А если попросить привлечь иных частных фирм для контроля, то невозможно в принципе найти "добровольцев" для миссий с высокой долей риска. Даже если нужно всего лишь провести встречу с так называемыми ЛОМами (лидеры общественного мнения) или украинскими чиновниками. 


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   Но в целом, у американцев есть методы "в загашнике" за контролем над нецелевым расходованием средств американских налогоплательщиков, а главное, присутствуют механизмы подобного наблюдения и принятия мер. А для всеобъемлющего аудита планируется привлекать и европейские соответствующие организации, аккредитованные для сопутствующего учета. 

   Разумеется, идея надзорных ведомств "витает" не только среди сторонников и адептов радикального крыла Республиканцев, "заботами" о украинском транжирстве находится "на карандаше" и у некоторых демократов. 

   В целом, администрация Байдена, наблюдая новые тренды в "вашингтонском болоте", исчерпав свои попытки заставить "замолчать" республиканцев по поводу неприкрытого воровства, решили сами возглавить процесс "всеобъемлющего контроля". Причем надзорные рекомендации администрации Байдена перекрыли по дотошности таковые у самих адептов Трампа.


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Источник фото: profile.ru


   Так специализированное бюро Госдепа, целью которого служит задача по недопущению развала слабеющих стран, уже имеет мобильный инструментарий для контролирования помощи. Как понятно из названия, условный "маячок" - это платное приложение для смартфонов, целью которого можно назвать загрузку изображений и видеоконтента в блокчейн терминал. Приложение призвано надежным, предоставляющим реальные доказательства, что помощь поступает нуждающимся в ней адресатам, находящимся в критически уязвимой зоне. 

   В ВСУ имеется и свой "наблюдатель", которого в альтернативном порядке хотели использовать вместо инспектирующих американцев. Специально обученные украинские военные должны были сверять номера "ночников" (очки ночного видения) и переписывать серийники боевых дронов-камикадзе. 

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Источник фото: ru.espreso.tv

Switchblade 300. Дрон, серийные номера которого, пытались сверять американцы

   В наблюдении за украинским беспорядком не обошлось и со стороны хорошо известной USAID, отлично сотрудничающей с российскими же предателями, маскирующимися под "демократическое развитие страны". Правда на территории "Незалежной" агенты американского международного развития лично проводят фотофиксацию поставляемых товаров, иной раз привлекая "со стороны" подрядчика "Deloitte", как раз специализирующегося на такого рода мероприятиях в зоне военных конфликтов.

   Демократы же, не желая сдавать "лавры первооткрывателей" расхищения денег простых американцев на Украине, своим извечным противникам - республиканцам, выдвинули инициативу по долгосрочному контролю всей передаваемой помощи. Желающими использовать помощь ответственных генеральных инспекторов, работавших в нестабильных Ираке и Афганистане. Что вполне логично, когда начали пропадать, словно в бездонной бочке, миллиарды и миллиарды американских денежных единиц в этих странах. 


Хаммеры в Ираке

   Хотя внутри "стройной" американской политической системы присутствуют свои скептики, не сильно желающие верить в строгий контроль выделяемой помощи ввиду непрекращающихся боевых на территории Украины. В таких условиях, согласно заявлению Сары Джейкобс, члена палаты представителей, полномасштабный мониторинг не возможен в ближайшей перспективе на 100%. 

   Ей "вторит" и неназванный представитель генерального инспектора от американского Министерства обороны, заявивший, что нет стопроцентного контроля за оружием, тем более, если его применение не случается сразу же после пересечения государственной границы Украины. 

    Правда во всех своих проблемах, в том числе и с чисто формальным контролем за поставляемым оружием, та самая Сара Джейкобс обвинила Россию, "не желающую верить" в правдивость историй о целевом использовании западных вооружений. 

   А тем временем, оружие, которое поставлялось на Украину, замечено не только в "Незалежной", но уже успело добраться до Африки и Европы.

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