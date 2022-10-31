Немудрено, что украинской власти помощи коалиции западных стран "все мало" - ведь ничего для "себя любимых" не остается, все идет на экспорт, как говорится

Помните ту самую знаменитую игру "Мафия", известную во всем мире, так вот, в реальной жизни есть мафия пострашней, например оружейная. Для которой нет государственных границ и нравственных запретов. Судите сами.

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Украина довольно долго голосила о недостатке военных средств против России, потому что, "все съели мыши". Но когда западный оружейный краник открылся, оказывается оружие, эшелонами и составами идущее на Украину, начало попадать "не в те руки". Так в головном офисе финской полиции заявили, что оружием, поставляемым странами запада полностью укомплектованы преступные группировки всей Финляндии. И полиция ссылается не на какого-нибудь "дядю Олави" с улиц Хельсинки, а на заслуживающие доверия данные разведки.









Так чем же вооружены члены финской мафии. Пока это еще не танки и не средства ПВО, но вполне себе добротные штурмовые винтовки самых лучших западных образцов.

Но не будет удивлением узнать, что оружие не задерживается только лишь в Финляндии, а транзитным путем "плывет" дальше: в Данию, Швецию и даже Голландию. А теперь без смеха: продажа оружия ведется через многочисленные ячейки клубов байкеров, в том числе так называемых "однопроцентников" (к ним относятся Ангелы Ада, Монголы и прочее). Но с Украины оружие вывозится через байкеров Bandidos MC, чьи чаптеры (представительства) есть практически в каждом крупном городе Украины. Ну а дальше поставки идут морем.









По заявлениям комиссара Кристера Ахлгрена, Европе неконтролируемые поставки оружия будут аукаться на протяжении десятилетий. А тайники с оружием "прикопаны" на всем протяжении украинской границы с Европейским Союзом.

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