Правительство России ввело заградительные пошлины на ввоз предметов личной гигиены из недружественных стран

Смеяться или плакать, пусть каждый выберет для себя сам, но средства личной гигиены, которые изготавливают в США, Великобритании, Австралии и прочих канадах с Польшами, теперь попадают под постановление правительства России о ввозных пошлинах для недружественных стран. Кроме того, на поставляемое оружие тоже вводятся пошлины.

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Вся вышеперечисленная группа товаров будет облагаться 35-процентной пошлиной, если этим товарам найдутся отечественные аналоги, не уступающие по качеству зарубежным образцам.





Российские образцы бытовой техники

Те кто не знал, к средствам личной гигиены относятся средства для чистки зубов, шампуни, бритвенные принадлежности, антиперспиранты, моющие и чистящие средства, освежители воздуха.

Кроме того, без пошлины не обошлись благовония для религиозных обрядов.

Из оружия в расширенный список входят гладкоствольное оружие, винтовки и патроны для этого оружия.

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В потенциале по просьбе изготовителей отечественной мебели может появиться запрет на ввоз в Россию аналогичных предметов из все тех же недружественных стран. Это мебель, бумага, упаковка и естественно, никуда без фанеры.