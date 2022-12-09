Жалобу на известную онлайн-платформу подал российский стример Кирилл Малофеев, в сети более известный как Likkrit. Он обвиняет "дочку" Amazon в дискриминации

Чем виноваты киберспортсмены из России, никто не знает, кроме, разумеется, стримингового сервиса Twitch, получившего сегодня арест активов за своевольничество. Взыскание наложил Арбитражный суд города Москвы "по поручению" Кирилла Малофеева, известного киберспортсмена. Парень является "адептом" игры League of Legends. Общая стоимость арестованного имущества составила порядка 3 миллиардов рублей.

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Киберспортсмен наградил иском детище Amazon за "необъясняющуюся " систему блокировок аккаунтов пользователей. Еще в начале весны Twitch без объяснения причин выдал бан каналу Кирилла Малофеева. Со слов Likkrit, он не единственная жертва из России произвола заокеанских стримингового диктата. Лично он много знает таких же горемык как он. Разумеется, все жертвы получили ограничения без каких-то законных объяснений. Кирилл объясняет это обыкновенной дискриминацией по национальному признаку.









Ну а те, кто "еще" не забанены, лишились монетизации.

Подобные действия со стороны цифрового гиганта Малафеев назвал разновидностью цензуры, односторонним нарушением контрактных обязательств.

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Так же киберспортсмен призвал не бояться Твитч и всех его бонз, и организовать совместную "оборону" от творящегося произвола.