И действительно, благодаря особой краске "Райдер" малозаметен даже днем. Но не обошлось без сюрпризов

Пока весь мир с удивлением следит за неудавшимся возрождением "Второго рейха", американцы судачат о самолете шестого поколения - "B-21 Raider". И без прикрас гордятся новинкой авиастроения. И говорят есть за что, несмотря на его полную невозможность летать в текущем бездвигательном виде.

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Но как же выкрутиться из такой непростой ситуации - одно дело объявить свое детище пиком развития самолетов, другое дело - когда это детище пока что только "экспонат", как пел незабвенный Шнуров. Выход был найден нетривиальный: за мзду малую или просто так, журналист специализированного авиационного издания решил сделать короткое сравнение между новинкой - "B-21 Raider" и старичком "B-2 Spirit". Благо они почти что родственники.





Отличительной чертой новинки эксперт называет использование сверхсекретной краски FS36375 "Light Compass Ghost Gray", дающей Райдеру способность быть труднозаметным в инфракрасном и обычном спектрах. А вот номенклатурный номер краски предыдущего поколения для B-2 Spirit не дает такой возможности. Предшественник почти незаметен только при использовании в темное время суток.

К тому же, в старом самолете после каждого применения необходимо было обслуживать внешнее "маскирующее" покрытие. А по слухам B-21 Raider лишен такого недостатка и может беспроблемно совершать до пары-тройки вылетов в сутки.





B-2 Spirit

Правда краска краской, но самолет должен не конкурсы "невидимок" выигрывать, а выполнять боевые задачи с помощью ракетно-бомбового вооружения, и тут как водится, "зарыта" собака. О которой не очень торопятся сообщать американские "знатоки". И действительно, в статье сказано, что B-21 может нести как стандартные ракеты, так и с ядерной начинкой. Но кого сейчас этим удивишь. А вот что может "поразить", так это неспособность применять гиперзвуковое оружие, которое, во-первых не готово, а во-вторых, в новейшем самолете внутренние хранилища не способны вместить разрабатываемые ракеты в силу несовместимости габаритных характеристик.

Но с другой стороны, "новичок" вышел значительно дешевле своего предшественника, а между ними разница 30 лет. Стоимость B-21 Raider оценивается в рамках 750-800 млн долларов, а "Дух" стоил порядка 1.2 млрд долларов.

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