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Почему современная ракета Brimstone 2 может провалиться в украинском "прокате"

Спойлер: ракета наиболее эффективна при участии в составе авиакомплекса. А ничего о поставках самолетов "Tornado" или вертолетов "Апачей" - не сообщается
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   После "пробных" поставок ракеты "Brimstone" первого поколения британцы решили "подкинуть дровишек" в конфликт и поставить самую новую версию управляемой ракеты "Brimstone 2", заметно превосходившей своего "предка".

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Источник фото: википедия

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Brimstone. Версия для самолетов

   Еще в марте англичане отправили на Восток Украины (и не только) первый "мешок" ракет. Причем мешок оказался очень вместительным: в первой партии прибыло не менее сотни ракет. Правда британцы не озаботились передачей пусковых установок. Украинские самоделкины переоборудовали мирные пикапы в рукотворные "РСЗО". 

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   После в мировой сети появились фото и видеодоказательства импровизированных запусков "в направлении" врага. Но, что удивительно, "подтверждающих" эффективность применения записей и фотографий предъявлено не было. Порой вместо воронок бойцы российской армии находили неразорвавшиеся ракеты с несработавшими взрывателями. 

   Но интересы короны "превыше всего" и уже в конце этой осени Британцы "привезли" новейших "родственников" - Brimstone 2. Подробности, разумеется, "перевозчик" опустил. Так что сколько и когда начались поставки - история умалчивает. Правда о чем не забыли сообщить, так это о "могуществе" новой британской вундервафли и ее преимуществах для ВСУ. 


Источник фото: topwar.ru

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самолет "Торнадо"


История и "текущий момент"

   Первая "Сера" (на инглише - Brimstone) начала проектироваться в конце 80ых. Причем сразу для нескольких платформ. Которые "вели" сразу несколько фирм. Но как истинный "горец", финальным выгодополучателем осталась только одна фирма - MBDA. И для смеха: в силу разных препон первая версия полноценной ракеты поступила в войска на боевое дежурство спустя пару десятилетий - в 2005 году. И сразу над "долгостроем" начались попытки модернизации. По текущему техническому заданию британского министерства обороны новый потомок "классического" Brimstone не должен разрастаться "ни ввысь ни в ширину", но при сохранении былых параметров веса и метража должен наводиться точнее и летать дальше и быстрей. Первая удачная модернизация была готова в 2013 году, а спустя два года первые партии готовых ракетных изделий были "отгружены" в войска. Как писал выше, ракета обладает возможностью запуска с разных платформ. "Первыми" носителями стали самолеты и вертолеты.  

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Источник фото: википедия

устройство ракеты Brimstone

   "Продвинутая" версия внешне визуально похожа на старшего брата. Но "внутренности" стали совсем другими. Двигатель стал заметно мощней, благодаря чему ракета смогла достичь 60-километрового "горизонта". А вот "предок" мог запускаться лишь на дальности до 30 километров. Но как водится, есть один "маленький нюанс": чтобы ракета достигла своих "паспортных характеристик", "пусковой платформой" должен быть самолет. И это еще не все "условия". Для "идеального" выстрела крылатому носителю надо хорошенько разогнаться и осуществить запуск на высотах в 6000 метров. 


Источник фото: gunmagazine.com.ua

   Если же в распоряжении нет самолетов, но есть винтокрылый "пехотинец", то ракета запускается лишь на дальность до 40 километров. А если нет и вертолета, то ракета будет "порхать" еще меньше. 

   При этих недостатках ракета обладает целой россыпью средств захвата цели. До нужного "квадрата" Сера добирается с помощью инерциальной системы, а уже "на месте" влететь в объект атаки позволяют аж два "субъекта" - радиолокационная головка и "на подтанцовке" - лазерная.

   Цель поражается боевой частью с тандемным принципом устройства, где в роли "прожигателя брони" выступает кумулятивная струя. Предшественник второго поколения "Серы" пробивал 80 сантиметров при преодолении динамического "заслона". А вот "ударная мощь" Brimstone 2 пока неизвестна. Но явно не меньше чем у "предка".


   Реалии для ВСУ

   Сама ракета - довольно неплохой продукт британского ВПК. Она обладает рядом заметных достоинств: показывает отличную дальность пуска, вариантность в средствах наведения на выбранную цель, боевая часть соответствует почти всем современным требованиям по уничтожению бронированных объектов. Но есть одно большое "но" и несколько "маленьких" недостатков. 


Источник фото: ukdefencejournal.org.uk


  •    Максимальной дальности ракета достигает при запуске с европейского истребителя-бомбардировщика Tornado. "Просто так" запустить с украинских Мигов и Сушек не получится. Необходимо соответствующее переоборудование. В реальность которого мало кто верит. 
  •    Для стрельбы на максимальную дистанцию необходима помощь "с земли". Подразумеваются авиационные наводчики-корректировщики и не только. 
  •    Не стоит забывать и про российские вооруженные силы, которые не будут просто "наблюдать" за попытками уничтожения своих танков и прочей техники. И это я еще не говорил о силах ПВО и ПРО.
  •    Если же ВСУшники захотят (иного выбора и нет) воспользоваться наземным вариантом, то помимо "укороченной" дистанции запуска их ждет противоборство отечественной артиллерии. И тут вопрос кто "быстрей". Вполне возможно что наземные пусковые установки даже не успеют добраться до места пуска, будучи уничтоженными "на марше".

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tornado brimstone-2 вертолет ah-64e самолет tornado gr4 управляемая ракета
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