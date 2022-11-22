Переделывая народную мудрость на новый лад, можно смело утверждать, что газ - всему голова. Несмотря на актуальность этого осовремененного выражения, импорт голубого топлива в страны Европы со стороны России упал (в период СВО) на весомые 43 миллиарда кубометров. Не отстал и СПГ, экспорт которого "провалил" планку в 39 миллиардов кубометров. Но Европа не сильно осталась в накладе: существуют и другие источники газка-то. Так импорт сжиженного природного газа не из России вырос почти на 30 миллиардов кубов, а газ, поставляемый по трубе - на 17 миллиардов кубометров.
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Несложно догадаться кто выгодоприобретатель подобной деятельности - это конечно же США. Чей сжиженный газок невероятно дорог в сравнении с российским трубопроводным. И да, "расстраиваться" по поводу отсутствия природного газа европейцам не стоит: покрыть запросы могут помочь Норвегия и Катар.
Ну а на наш газ просто "закрутят вентиль". Напрашивается вопрос, а можно ли освободившиеся объемы перекинуть в другие страны. Можно, но сложно, и не сейчас. Потому что это потребует больших инвестиций и кучи времени. Не зря на фото выше старина Джо смеется до колик в животе...