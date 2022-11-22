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Начнем с того что говорят "умные люди": так председатель КНШ генерал Марк Милли поделился публичным мнением о том, что ВСУ не получится выгнать российские войска с территории Украины в краткосрочной перспективе. Почему это так - разберемся ниже.

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председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли



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На самом деле вполне вероятный успех "перемог" над российской армией для сил ВСУ был достаточно прост: в срочном порядке еще весной необходимо было удовлетворять поставки всей запрашиваемой техники Украине, и не только военной. В случае такой потенциальной "удачи", развитие СВО могло бы пойти по очень пессимистичному сценарию для армии России, равнозначным почти мгновенному поражению.

Теперь копнем немножко "поглубже": в США в войсках содержится примерно около 500 Хаймарсов (РСЗО HIMARS). Военное ведомство Америки же отдало Украине не более 40 таких единиц. Из этого числа чуть менее половины РСЗО уже успело натворить "бед" для российской армии благодаря высокоточным снарядам-ракетам. А что было бы при резком наращивании таких поставок - догадаться совсем несложно.

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HIMARS



Но мольбы и упования к щедрости "белых господ" на Западе в целом остались тщетны: Украине поставляется техника в строго ограниченных объемах, необязательно минимальных, но в предельно выверенном количестве. И я напишу почему именно так. А весь ассортимент и разнообразие поставляемой техники - строго ограничен. Либо самое "новье" не поставляется вовсе. И даже старье - ни один западный танк или же современный самолет не пересек границу Украины как боевая единица, да даже БМП и те "зажали".

А ведь могли же "расщедриться" на полтысячи Абрамсов в модификации M1A2SEP v.3 или немецких Леопардов а-ля 7-ой версии, да и в придачу железных коней "попроще да пожиже" - БМПшек Мардеров и Бредли. А что бы было совсем "хорошо", "подарили" бы сотенку другую F-15E и F-16. И такой подарок бы не привел к столь пугающей западный "народ" третьей мировой. Да и, честно говоря, уже никто в либеральном лагере не верит во "вторую армию мира". Но нет - кураторы по ту сторону моря-окияна непреклонны: никаких танков и истребителей. Время еще не пришло...

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Абрамс M1A2



Ах да, "сказки" про невозможность научить украинских танкистов обращению с западной танковой армадой и развернуть многочисленные обслуживающие точки "на местах" - все это, как говорят в нынешней подростковой среде: "нелепые отмазы".

Ибо научить управлению танкистов, "соскочивших" еще вчера с крепких советских танков семейства Т-64 и более молодых моделей на Abrams и Leopard - дело пары недель. Да и с авиацией ненамного сложнее. Посмотрим в корень: как российские, так и их украинские оппоненты - наследники советской летной школы, о высокой квалификации которой ходили легенды в западном мире. Да и квалифицированные инженеры с Неньки никуда не исчезли. Максимум за полгода научили бы летать не только на устаревших еще "вчера" дозвуковых самолетах, но и на вполне устаревающих, но все еще актуальных - F-15 и F-16. Но нет - ни одной летной единицы наследникам "копателей черного моря" так и не было передано.

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F-16 Fighting Falcon

И очередная сказка о том, что де передача "излишков" военной техники до безобразия уменьшит способность блока НАТО вести вооруженную оборону - крайне несостоятельна по одной причине. Ну скажите кто же тот одновременно и дурак и смельчак, который в лихом открытом бою на танках и самолетах нападет на США и их союзников. Кто же кто же... Разве что злые инопланетяне.









И вот первый вопрос почему так мало поставляемой техники пребывает на подмогу. На самом деле все очень "тонко": данного количества хватает ровно настолько, насколько хватает чтобы в пассивном прогнозе не уступить России. А вот победить, да "прям сейчас" с поставляемым числом и качеством техники - совершенно невозможно в принципе.





"головнокомандувач" Зеленский

И наконец главный ответ на вопрос зачем и почему: а все очень просто - Украина не должна проиграть "по-настоящему", но и ни в коем случае не должна победить в ближайшей перспективе. Еще лучше, когда бойня между некогда братскими народами будет длиться "вечно". Это самый смак, но разумеется не для украинцев и россиян. И практически при любом раскладе Украина (даже если победит) не будет лидером региона, если вообще будет существовать как страна, ну а России при проигрыше будет уготована роль аналога сегодняшней Неньки: с кастрированным ядерным потенциалом (точнее весь ядрен-батон отберут за "ненадобностью"), разбитой экономикой и беспрекословным исполнением западных хотелок с потенциальным развитием конфликта Россия-Китай и последующим распадом на феодальные удельные княжества, как и тысячу лет назад. И это в лучшем варианте...