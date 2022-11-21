Кроме "смакования" приватной жизни британской правящей семьи, английские таблоиды в поисках жареных фактов, могут "снизойти" и до иного. И "иное" случилось, оказывается, российская нефть, засанкционированная по самое не балуй, покупается Британией, прекрасно знающей о происхождении этого ископаемого топлива. Как, спросите вы, могла на такой "зашквар" пойти передовая западная демократия, а главное каким способом, узнаем ниже.
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The Sunday Times "раскопала" подробности приобретения российского черного золота родной страной. Но как же так, Лондон обязался прекратить покупку нефти у авторитарной страны. Ну как прекратить, по "документам" нефть перестала закупаться еще с начала лета, но тем не менее, тяжелая российская нефть на примерно 40 танкерах уже поступила в британские доки.
И как все гениальное, схема проста до неприличия: танкеры, выходящие из российских портов, останавливались в "нейтральных" водах Греции, после чего нефть "перегружалась" на греческий танкер. Ну а дальше прямым рейсом "на Лондон". И вуаля, нефть формально уже не российская, а неизвестно чья.
Так и живем...