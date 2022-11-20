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Замминистра обороны Украины пообещал "вернуть" Крым до конца декабря этого года
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   Что такое самая настоящая Мрия в интервью Sky News продемонстрировал высокий киевский чин - Владимир Гаврилов. Замминистра сделал довольно-таки смелое предположение о взятии под контроль в декабре этого года российского Крыма. И зима - совершенно не помеха для сил ВСУ. Потому что весной Украина намерена полностью "победить". Ну а мирные переговоры проводиться не будут, пока Россия не оставит всю территорию Украины. 

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Источник фото: m.gordonua.com


   И пусть у вас не вызывает удивления, уже есть и "план освобождения" Крыма. Но удивление не в этом, а в том, кто "генеральный менеджер", побоюсь назвать, полководец этого мероприятия. На роль "стратега" претендует Тамила Ташева, подтвердившая информацию о глубокой законспирированной сети "шпиенов" на Тавриде. Правда планы Ташевой несколько более "пессимистичные" чем у генерал-майора Гаврилова. Согласно "диспозиции" этой женщины, Крым станет "свободным" к весне или лету будущего года. Но мадам не исключает вероятности "освободить" его пораньше.     

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   Как говорится, оптимизма украинцам не занимать...

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#крым #украина и крым
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