Что такое самая настоящая Мрия в интервью Sky News продемонстрировал высокий киевский чин - Владимир Гаврилов. Замминистра сделал довольно-таки смелое предположение о взятии под контроль в декабре этого года российского Крыма. И зима - совершенно не помеха для сил ВСУ. Потому что весной Украина намерена полностью "победить". Ну а мирные переговоры проводиться не будут, пока Россия не оставит всю территорию Украины.
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И пусть у вас не вызывает удивления, уже есть и "план освобождения" Крыма. Но удивление не в этом, а в том, кто "генеральный менеджер", побоюсь назвать, полководец этого мероприятия. На роль "стратега" претендует Тамила Ташева, подтвердившая информацию о глубокой законспирированной сети "шпиенов" на Тавриде. Правда планы Ташевой несколько более "пессимистичные" чем у генерал-майора Гаврилова. Согласно "диспозиции" этой женщины, Крым станет "свободным" к весне или лету будущего года. Но мадам не исключает вероятности "освободить" его пораньше.
Как говорится, оптимизма украинцам не занимать...