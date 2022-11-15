Что такое хорошо и что такое плохо лучше всех знают в Государственной Думе Российской Федерации. Так однозначно "плохим" называется безудержное желание всемирно известной Google продолжать отслеживать местонахождение пользователей устройств на операционной системе Андроид. И да, функция отключения геопозиционирования совершенно не мешает следить Гуглу.
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Но "самые умные" находятся не только в уютных офисах компании, но и в чиновничьих креслах штатов США. Так совместный иск порядка 40 крупнейших территориальных единиц "областей" Америки - штатов, был удовлетворен и бюджет означенных формирований получил порядка 400 миллионов долларов в порядке "досудебного урегулирования".
Но "люди" живут и в иных местах, считает депутат Антон Горелкин, возмущенный решением компании возместить ущерб только лишь органам власти, находящиеся в непосредственной американской юрисдикции. После чего призвал "распространить" компенсационный случай на другие регионы мира. А для скорейшего понимания "ситуации" руководством компании мирового ИТ-гиганта, предложил подать иск ото всех глобально мыслящих государств.