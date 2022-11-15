Есть такая хорошая русская пословица: "Подальше положишь - поближе возьмешь". И именно то, что россияне стали "поклонниками" народного творчества, воплощая замысел вековой мудрости в жизнь, стало "напрягать" бывшего экс-руководителя "Роскосмоса" - Дмитрия Рогозина.
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Так знаменитый спикер и просто известный чиновник возмутился в своем телеграм-канале стремлению российских граждан перевести как можно больше своей "финансовой подушки" на счета в зарубежных банковских учреждениях. Не иначе как "диверсией и предательством" такие действия назвать нельзя, завозмущался бывший член Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
Кроме шуток, беспокойство Дмитрия Олеговича понять можно: так по его же данным за первый месяц осени наши граждане вывели на западные счета депозитов на сумму в почти 7 миллиардов долларов (6.7 если быть точным). Ну а общий "багаж" переведенных средств за рубеж составил 60 миллиардов вечнозеленых американских "рублей". Что в какой-то степени является рекордом.
Также перевод российских "рублей" на депозиты в западные банки Рогозин назвал "прямой игрой за врага".