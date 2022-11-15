Вся затея, конечно кроме хайпа, подразумевает сбор "грошей" на благотворительность. Благотворительные билеты "на виртуальные рейсы", кстати, уже практически раскуплены

Не перестаю умению украинских политиков создавать хайп на ровном месте. Хотя чего удивляться, когда у власти профессиональный артист-комик. Кому, как не Зеленскому, знать как создается инфоповод на ровном месте, зная чрезмерную тягу простых украинцев в вере в прекрасное далеко (которое по причине постоянного круговорота перемогозрад всегда жестоко)...

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"Укрзализница" (плохой аналог нашего "РЖД") в кооперации с UNITED24 дала старт мероприятию по продаже "талонов" на посещение "деоккупированного" Херсона, а главное - находящихся под полным российским контролем - Мариуполя, Симферополя, Донецка и Луганска.









"Добраться" до областных центров можно будет на поезде "Поезд к победе". Только поездку можно будет осуществить в виртуальном режиме.

Цена удовольствия даже по российским меркам, заставит вздыхать по появившиеся дырках в кошельке. Судите сами: самый дешевый "билетик" можно будет купить лишь от 1000 гривен. А вот самый дорогой "Люкс" обойдется в 5000 гривен.









И только не смейтесь: покупается не сам физический билет, а лишь бумажка "ожидания рейса". Вот такой вот украинский "каламбур".





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