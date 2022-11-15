Не перестаю умению украинских политиков создавать хайп на ровном месте. Хотя чего удивляться, когда у власти профессиональный артист-комик. Кому, как не Зеленскому, знать как создается инфоповод на ровном месте, зная чрезмерную тягу простых украинцев в вере в прекрасное далеко (которое по причине постоянного круговорота перемогозрад всегда жестоко)...
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"Укрзализница" (плохой аналог нашего "РЖД") в кооперации с UNITED24 дала старт мероприятию по продаже "талонов" на посещение "деоккупированного" Херсона, а главное - находящихся под полным российским контролем - Мариуполя, Симферополя, Донецка и Луганска.
"Добраться" до областных центров можно будет на поезде "Поезд к победе". Только поездку можно будет осуществить в виртуальном режиме.
Цена удовольствия даже по российским меркам, заставит вздыхать по появившиеся дырках в кошельке. Судите сами: самый дешевый "билетик" можно будет купить лишь от 1000 гривен. А вот самый дорогой "Люкс" обойдется в 5000 гривен.
И только не смейтесь: покупается не сам физический билет, а лишь бумажка "ожидания рейса". Вот такой вот украинский "каламбур".