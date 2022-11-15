Первые счастливчики коллекционной версии знаменитой игры оказались сильно разочарованы отсутствием физической копии носителя

Давно ни для кого не секрет, что CD, DVD и даже Blu-ray отправились на "свалку истории". И на замену устаревшим форматам хранения информации пришли удаленные сервера. Но ведь есть те, для кого кусок блестящего поликарбонат-металл-краситель-поликарбоната - не пустое слово. В особенности для фанатов коллекционных изданий. Как-никак "память" должна быть строго осязаемой. Но это мнение совсем не разделяет издатель той самой God of War Ragnarok.

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Пользователь реддита скинул фото в конференцию своего приобретения - коллекционного издания игры без диска. Пост ThatWhichSmashs'a набрал 60 000 лайков, но и породил закономерный холивар о странных желаниях автора. Ведь героя публикации возмутило не отсутствие диска с игрой, а стандартная коробка для этих самых дисков: где слоты под диски есть, а самих болванок закономерно - нет. К слову, топикстартер получил много острот в свой адрес, одна из самых безобидных заканчивалась тем, что автору сильно повезло, некоторые получили просто пустой кейс без вожделенного купона с кодом на скачивание. Разумеется ценные ваучеры были "любезно" изъяты ранее в ходе процесса доставки.

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Но факт, как говорится, на лицо: нужно радоваться "мелочам"...