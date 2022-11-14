Кто-то ездит в Турцию на "сбалансированный" качественный отдых, а кто-то на рабочую встречу. Так по сообщениям российских СМИ в столице турецкой республики - Анкаре, в рабочем порядке проводятся переговоры между делегациями двух великих стран - Россией и США.
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Российскую делегацию возглавляет руководитель внешней разведки России - Сергей Нарышкин. "Оппонентом" по непростой беседе маститого представителя российских спецслужб по некоторым данным будет директор ЦРУ - Уильям Бернс.
Последнего можно смело отнести к "кудесникам" тайной дипломатии.
К настоящему времени цель визитов двух высокопоставленных чиновников-силовиков неизвестна. Да и самом событии-встречи стало известно "по факту".
Последняя подобная встреча по текущему "турецкому формату" состоялась в начале этого года в Женеве. После которой, предположительно, и стала "возможной" СВО. Будем надеяться, что текущий формат, а главное, итоги консультаций делегаций станут "прорывными" для отношений двух стран.
Правда из-за "кулуарного формата", итоги встречи мы не узнаем, но можем "прочувствовать" в течение ближайших недель.