Не секрет, что на дне океанов и морей спрятаны колоссальные природные богатства в виде залежей металлов. Но которые чтобы "добыть", необходимо совершить действия, кардинально уничтожающие придонный ландшафт и хрупкую экосферу придонной толщи воды и самого дна. И в современных рамках заботы о живых обитателях в виде флоры и фауны - такое "кощунство" неприемлемо. Но кажется у сообщества "Blue Harvesting" есть свой вариант...
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И этот вариант - глубоководный робот "Apollo 2", способный извлекать минеральные агрегаты в условиях заиливания. Испытания "ныряльщика за металлами" проводилось в прибрежных водах Испании на глубинах около 300 метров. Тестовые наддонные работы показали, что окружающая среда не пострадала, следовательно, исходные задачи были выполнены.
А теперь поговорим, что это за минеральные агрегаты и почему их так тяжело добыть. К минеральным агрегатам, "по-научному" - конкрециям, относят в большинстве своем никель, кобальт, марганец и иные металлы в виде самородков. Так вот, эти нужные металлы "очень любят" прятаться в глубоких слоях ила, который при обычных методах добычи, превращает морское дно в сплошной песчаный шторм, губящий тонкую донную экосистему.
А Apollo Второй работает по методу пылесоса, фильтруя полезные самородки, а отсеиваемую породу трамбует, после чего мягко возвращает на место, не создавая экологических нарушений.