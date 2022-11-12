Интернет вещей стремительно входит в нашу жизнь, но международные санкции не оставили нам выбора: теперь перспективное направление будем развивать без зарубежной помощи

Уже в 2025 году Роскосмос осуществит множественные запуски "Марафон IoT". Данные запуски необходимы для создания группировки спутников "интернета вещей". Зачем это вообще нужно:

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Объединение "вещей" в одну сеть позволит первым "общаться" с человеком, а человеку с вещами. Разумеется, это будет происходить в иносказательном смысле. Примером таких девайсов могут служить умные устройства, благодаря которым домашний быт человека может стать легче. Так, зная примерное время прихода человека домой, умный чайник заранее вскипятит воду, кондиционер подогреет или наоборот охладит воздух в комнате (при условии что он не работает постоянно). А теперь сама новость.









В планах "Роскосмоса" спустя три года вывести на орбиту не меньше одной сотни космических объектов "Марафон IoT". Как вы уже догадались, запуски необходимы для интернета вещей, ведь для успешной работы оных им нужна связь с так называемой "Big Data".

Для полного покрытия пространства взаимодействия земных девайсов необходимо "запульнуть" около 200 аппаратов.

Сам космический спутник имеет вес в полцентера, а вся "группировка" будет расположена на 12 орбитах с высотой 750 километров над "уровнем моря".

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