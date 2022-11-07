Город-яблоко, помимо прочих многочисленных достопримечательностей, славится своими небоскребами - им несть числа: тут тебе и Эмпайр-стейт-билдинг и нововозведенный 50 Hudson Yards. Но к числу интересных градостроительных проектов прибавился и 425 Park Avenue. Так чем же интересно это здание...
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Спроектированный альянсом Foster + Partners небоскреб получил концепцию "все в себе" - так как внутреннее содержимое включает в себя все необходимое для обязательных граней человеческого существования. То есть это зона работы, участок жизни и элементы отдыха.
Но нельзя забывать и про индивидуальный внешний облик, чем-то напоминающий проекты древнеегипетских пирамид эпохи III династии фараонов. Все дело в трехступенчатом внешнем контуре, простирающегося на высоту около 200 метров. А между "ступенями" прямо "на улице" на открытом воздухе располагаются зоны отдыха и увеселений. Тут нашлось место лакшери-ресторану, выставочным площадям и торговым секциям.
Само здание возведено на массивном бетонном основании и получило высокую "награду" а-ля гранд экологии, точнее внесение в реестр Золотого стандарта экологичности зданий.
Небоскреб 425 Park Avenue построили за семь лет, причем над проектом трудились долгих три года.