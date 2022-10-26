Величина внутреннего объема такова, что может вместить в себя целый городской квартал. Об аренде в новом здании уже подали заявки ряд знаменитых компаний, включая Макдональдс

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Что приходит на ум, когда думаешь о Нью-Йорке, помимо человека-паука и сильного контраста между богатыми кварталами и бедными. Правильно, в первую очередь мы вспоминаем сверхвысотные здания, так называемые небоскребы, среди которых главенствующую роль занимает Эмпайр-Стейт-Билдинг и разрушенные башни-близнецы. Но теперь к знаменитым высотным строениям добавился новый "пассажир" - 50 Hudson Yards. Это высотное здание, ворвавшиеся в высь на целых 308 метров с ошеломляющей внутренней площадью.

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На строительство городского сооружения было потрачено около 4 млрд. долларов, 90 000 "кубов" бетонной смеси, 11 000 стеклопакетов и много-много металлоконструкций. Этажность здания составляет 78 этажей площадью 280 000 кв. метров.

Концепция архитекторов видела здание как совокупность прямоугольных уменьшающихся блоков друг над другом в обрамлении стекла и белого камня. При строительстве не использовались колонны дабы добавить "площадности" и "гибкости" внутреннему пространству здания.









Просторное строение уже облюбовали известные всемирные компании, такие как аналог нашей "Вкусно и точка" - Макдональлдс и прочие мастодонты американского бизнеса. Причем у каждого крупного арендатора будет свой индивидуальный лифт. А вот нижние этажи 50 Hudson Yards будут занимать увеселительные заведения и прочие торговые центры. Но главной внутренней достопримечательностью является роскошная массивная лестница с броскими картинами на стенах за авторством Фрэнка Стеллы.

И ко всему этому небоскреб уже имеет награду LEED, вручаемую за экологичность.

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