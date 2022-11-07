Кто помнит Андрея Губина, того самого, что "Зима-холода, одинокие дома..." Так вот сегодня в городе-герое Киеве начались экстренные отключения электроэнергии вне ранее опубликованных графиков прекращения подачи "света". Об этом уже сообщил энергетический консорциум ДТЭК.
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Причина "всё та же" - никто не хотел экономить "свет" и "прислушиваться" к советам "Укрэнерго" о переходе на плановое сокращение электроэнергии. В результате "странных совпадений" уже 7 ноября Киев оказался обесточен. Немного ранее руководитель фирмы-энергопоставщика "YASNO" Коваленко поделился информацией, что в сети не "хватает" порядка 30% мощности.
Знаете, что именно так "и будет", предсказывали давно, знала и украинская власть и энергетики. Но весь секрет в том, дабы не разгонять панику "в народе", с сообщениями, что "все пропало" и надо бы закупиться средствами индивидуального обогрева (дровяные буржуйки, газовые баллоны и прочее-прочее) - молчали. Когда же начал клевать красный петух, тогда тут власть и "вспомнила"...