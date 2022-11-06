"Если долго мучиться - что-нибудь получится". И это что-нибудь получилось у китайских ученых, получивших в ходе последней лунной экспедиции "немножко" лунной "землицы". Которую использовали в качестве обыкновенного катализатора химической реакции при работе с земными углекислым газом и соединением H2O (простой водой). Так в результате успешного опыта были получены метан и кислород, а вот уже этих элементов можно "плясать", создавая топливо, например - ракетное. Вся эта простая "возня" означает лишь одно - потенциальные лунные поселенцы, используя лишь ресурсы Луны, могут восполнять такой важный предмет выживания - как топливо.
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Так в ходе опытов с реголитом, привезенным на Землю с лунной миссии "Чанъэ-5", оный смог помочь "конвертировать" углекислый газ в метан и кислород. Правда это длилось долго, но тем не менее - это возможно. Но тут "откуда не возьмись" всплывают подводные "коряги", такие, как: углекислого газа на Луне нет, как и большого количества воды. Но все эти "препятствия" вполне преодолимые и не сильно создающие помех в обозримом будущем будущим колонистам Луны.