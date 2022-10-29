Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Boeing, пытающийся заменить российский "Союз МС", несет убытки на 900 миллионов долларов
И исходя из тяжести текущей ситуации, "то ли еще будет". А причина всему этому "недоразумению" - российская "ответочка" за санкции
рекомендации
<b>Рухнула цена 3090 Ti</b> - разбивай копилку (с)
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
i9 12900K круто подешевел в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

   Что такое взаимовыгодное сотрудничество, а точнее его полное прекращение - на себе "отлично" прочувствовало заокеанское NASA. Ведь раньше как было: только "свистни" и тут же "Роскосмос", как тот верный Сивка-Бурка из сказки, начинает выполнять все "хотелки" и пожелания зарубежного "собрата": то на орбиту спутник буржуинский запульнет, то астронавтов доставит на борт МКС. Жили-не тужили называется. Все "почалось" после ввода санкций, на которые Россия не смогла не ответить, после чего проблема полетов в космос стала проблемой вдвойне. Оказывается, у "самой великой космической державы современности" нема своих средств доставки грузов и астронавтов на орбиту...

реклама


Союз МС. Источник фото: ultrahdwallpaper.in


   Что тут будешь делать, как не "изобретать" свой "корабель". Вот и пытается Американское космическое агентство, что твой "черный дембель", найти адекватную подмену вместо российского "Союза МС". Забегая вперед, получается, откровенно говоря - не очень...

   Но зная "народную" инвесторскую мысль про нескладывание всех "яиц" в одну банковскую ячейку, поручила NASA миссию "по поклепке космических гравицап" множеству фирм и фирмочек, одной из которых и стал "маленький" Boeing. 


Источник фото: universetoday.com


   Который ни много ни мало "возжелал" создать пилотируемый космический корабль. И вот этот "Starliner" и должен заменить возивший "худо-бедно" людей и грузы Союз МС.

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
<b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
3080 за 60 тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3060 Gigabyte за 30 с началом
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

   Но тут вот какая "загвоздочка" вышла с американским аналогом: что первый, что второй блины запустить свой "челнок" вышли комом. И оба неудавшихся мероприятия принесли "отрицательный рост" в 900 миллионов зеленых фантиков. Первая неудача постигла крылатого гиганта еще в 2020 году, когда тестовая миссия так и не смогла довезти посылку до "адресата" - той самой МКС из-за технических проблем. Второй "блин" - отказал клапан, и все опять сорвалось, но уже в 2021 году. И по заявлениям самого Боинга, потеря 900 миллионов долларов "еще далеко не предел"...

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#spacex #nasa #роскосмос #boeing #crew dragon #starliner #orbital flight test #союз мс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как США и ЕС запретили себе покупать титан и сталь в РФ – почему Boeing и Airbus теряют миллиарды
Учёные обнаружили на Марсе наличие магмы и признаки вулканической активности
NASA просит население планеты оказать содействие в документации странных небесных феноменов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
22
С диска Call of Duty Modern Warfare II устанавливается лишь 70 Мбайт данных
+
США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS
106
Неудачливый геймер, который нашёл в коробке из-под GeForce RTX4090 кусок металла, получил видеокарту
7
Как США и ЕС запретили себе покупать титан и сталь в РФ – почему Boeing и Airbus теряют миллиарды
20
Крупнейший китайский производитель памяти YMTC попросил американских сотрудников покинуть компанию
2
HTC представила в России дешёвый смартфон Wildfire E Plus с 2 Гб памяти
1
Бюджетный 4-ядерный Ryzen 3 7300X окажется быстрее Core i9-12900K в играх – тесты Geekbench
14
В Telegram начали продавать никнеймы: за @bank просят более 6 млн рублей
1
Ученые рассмотрели планету, вращающуюся вокруг Красного карлика, и попытались найти на ней жизнь
+
Как сэкономить 90 000 рублей на покупке видеокарты – ищем адекватную замену GeForce RTX 4090
7
89 актуальных смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 13 на базе Android 12
1
На замену Ryzen 7000 – какой процессор купить, если вы не хотите переплачивать за новинки 2022г
10
Куда уехали российские IT-специалисты и бизнесмены
46
Кому нужен интерфейс PCIe 5.0, и стоит ли покупать дорогие материнские платы для GeForce RTX 4090
9
Бизнес Intel, связанный с графикой, продолжает увеличивать убытки
1
Появились первые данные о производительности и ценах новых вариантов NVIDIA GeForce RTX 3060/Ti
1
В этом году прибыль Huawei Technologies рухнула на 40%
2
Новая RTX 3060 Ti GDDR6X в некоторых игровых тестах обогнала более дорогую RTX 3070
10
Schenker выпустила ультрабуки Vision 16 и Vision 16 Pro с самым легким в мире корпусом
+

Популярные статьи

Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
59
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
26
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
52
Ретроклокинг. Разгон процессоров на soket 775. Часть первая. Охлаждение и память
37
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
57
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 25
4
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
15
Весь контент Modern Warfare 2 на релизе: полевые модификации, перки и киллстрики
2
Продолжаю совершенствование компактной MicroATX системы и устанавливаю Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
5
Мои впечатления от игры Фобос 1953 (1953 - KGB Unleashed)
+

Сейчас обсуждают

Павел Папанин
05:46
980 нормально тянет Ведьмак 60 фпс на ультрах . Не лагает
GeForce RTX 4090 не справилась с Gotham Knights – фрамрейт падает ниже 50 fps с лучами и DLSS
Евгений Пономарев
05:44
Уже неактуально
Цены упали ниже РРЦ на старшие видеокарты NVIDIA
Inqizitor
05:41
Конечно до последнего, так что осталось вам 35 миллионов всего навсего перебить и война закончится. Плёвое дело, очевидно же.
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
Inqizitor
05:39
Российское ПВО - не знаю, советское ПВО было лучшее, так как другого не было - ни авианосцев, ни аэродромов подскока для истребителей как у НАТО. Поэтому все силы были брошены на ПВО как на ассиметрич...
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
Родион Вестов
05:39
Претензия, что покупатель должен был снять на видео как он распаковывает довольно странная. Вы что все свои покупки снимаете на видео? Я нет. Или он должен был, после обнаружения пропажи запаковать и ...
В этом году прибыль Huawei Technologies рухнула на 40%
FelsheR-бан100513
05:38
Так он явно для циган делает (кони/небо/ангелочки). Под ханкой нормально будет)))
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Роман Кругляков
05:34
О, я тоже про кота вспомнил! Ну, про этого, которому нечего делать. Что-то похожее прям
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
Роман Кругляков
05:27
Скорее, совсем невменяем) Ну, всё лучше чем заглот
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
Роман Кругляков
05:27
Хорошо, когда есть свободное время, в количестве.
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
MriS
05:18
Давно..😁)) На 2060 куртка отключил длсс что ль ? Давно карта стояла дешевле хваленой блогерами 6600)) Маркетологи и продажные блогеры не справились с Лизкиным заданием, очередной провал. Скорее всего...
Почему российские геймеры покупают видеокарты NVIDIA, и есть ли альтернатива в лагере AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем