И исходя из тяжести текущей ситуации, "то ли еще будет". А причина всему этому "недоразумению" - российская "ответочка" за санкции

Что такое взаимовыгодное сотрудничество, а точнее его полное прекращение - на себе "отлично" прочувствовало заокеанское NASA. Ведь раньше как было: только "свистни" и тут же "Роскосмос", как тот верный Сивка-Бурка из сказки, начинает выполнять все "хотелки" и пожелания зарубежного "собрата": то на орбиту спутник буржуинский запульнет, то астронавтов доставит на борт МКС. Жили-не тужили называется. Все "почалось" после ввода санкций, на которые Россия не смогла не ответить, после чего проблема полетов в космос стала проблемой вдвойне. Оказывается, у "самой великой космической державы современности" нема своих средств доставки грузов и астронавтов на орбиту...

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Что тут будешь делать, как не "изобретать" свой "корабель". Вот и пытается Американское космическое агентство, что твой "черный дембель", найти адекватную подмену вместо российского "Союза МС". Забегая вперед, получается, откровенно говоря - не очень...

Но зная "народную" инвесторскую мысль про нескладывание всех "яиц" в одну банковскую ячейку, поручила NASA миссию "по поклепке космических гравицап" множеству фирм и фирмочек, одной из которых и стал "маленький" Boeing.









Который ни много ни мало "возжелал" создать пилотируемый космический корабль. И вот этот "Starliner" и должен заменить возивший "худо-бедно" людей и грузы Союз МС.

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Но тут вот какая "загвоздочка" вышла с американским аналогом: что первый, что второй блины запустить свой "челнок" вышли комом. И оба неудавшихся мероприятия принесли "отрицательный рост" в 900 миллионов зеленых фантиков. Первая неудача постигла крылатого гиганта еще в 2020 году, когда тестовая миссия так и не смогла довезти посылку до "адресата" - той самой МКС из-за технических проблем. Второй "блин" - отказал клапан, и все опять сорвалось, но уже в 2021 году. И по заявлениям самого Боинга, потеря 900 миллионов долларов "еще далеко не предел"...