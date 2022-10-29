Двухконтурный турбовентиляторный двигатель нового поколения создается на основе "предшественника" ПД-14, но с использованием 3D-печати и современных технологий

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После "санкционного шторма" на Россию, многое поменялось, в частности в авиационной отрасли, и оказалось, что нашим самолетам "не на чем" летать: кто же мог подумать что западные бизнес-партнеры откажутся торговать своими "поделками". А без двигателей, как известно - летать могут только лишь птицы... Поэтому в ускоренном порядке наши инженеры приступили к доводке до ума нового авиационного двигателя ПД-8, неспроста обозванного "перспективным". И в данный момент двигатели проходят тестовые испытания.

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Так со слов главного конструктора "ОДК", создатели авиационного движка "подводят" оного к сертификационным работам, запланированным на конец этого и весь период следующего годов. И чтобы не "ходить дважды", на основе ПД-8 будет создан и вертолетный двигатель для "воздушного грузовика" Ми-26.









Кстати, новый двигатель создается с 2019 года для замены французских аналогов, использующихся в знаменитых амфибиях Бе-200 и "новинках" SSJ 100 (тот самый Суперджет).

Сама же двигательная новинка изготавливается при помощи 3D-печати и современных технологий, что обещает ряд конкурентных преимуществ над его предшественником из силовых установок - ПД-14.

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