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Авиадвигатель ПД-8, призванный заменить зарубежные аналоги, готовят к началу сертификации
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   После "санкционного шторма" на Россию, многое поменялось, в частности в авиационной отрасли, и оказалось, что нашим самолетам "не на чем" летать: кто же мог подумать что западные бизнес-партнеры откажутся торговать своими "поделками". А без двигателей, как известно - летать могут только лишь птицы... Поэтому в ускоренном порядке наши инженеры приступили к доводке до ума нового авиационного двигателя ПД-8, неспроста обозванного "перспективным". И в данный момент двигатели проходят тестовые испытания.

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   Так со слов главного конструктора "ОДК", создатели авиационного движка "подводят" оного к сертификационным работам, запланированным на конец этого и весь период следующего годов. И чтобы не "ходить дважды", на основе ПД-8 будет создан и вертолетный двигатель для "воздушного грузовика" Ми-26.


ПД-14. Источник фото: wikipedia.ru


   Кстати, новый двигатель создается с 2019 года для замены французских аналогов, использующихся в знаменитых амфибиях Бе-200 и "новинках" SSJ 100 (тот самый Суперджет).

   Сама же двигательная новинка изготавливается при помощи 3D-печати и современных технологий, что обещает ряд конкурентных преимуществ над его предшественником из силовых установок - ПД-14.  

   

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#пд-14 #sukhoi superjet 100 #авиационные двигатели #пд-8
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