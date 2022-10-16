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В Австралии прошли первые гонки на летающих "электромобилях"
В соревновании участвовала одна пара eVTOL-конструкций, оснащенных электродвигателями
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   Помните тот незабвенный момент из первого эпизода Звездных войн когда юный, но такой гениальный Энакин Скайвокер на собственноручно сконструированной "гравицапе" утер нос всем конкурентам и занял первое место в гонке каров. Ну конечно же помните, так вот, видимо то легендарное воплощение на дает покоя и австралийским фанатам, решившим по своему разумению организовать нечто "подобное", но без Энакина Скайвокера и вообще без пилотов. И организовав первый в мире "залет" eVTOL-транспорта.

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Источник фото: techcult.ru


   Так компания Airspeeder провела импровизированное соревнование в пустынной местности в Южной Австралии. Где на гоночном участке соревновались два летающих аппарата (по классификации это были eVTOL) вытянутой формы с электродвигателями мощностью эквивалентной 320 кВт. Динамические характеристики летающих спидеров следующие: до полноценной сотни с места эти машины тратят 2.8 секунды, а вот максимальная скорость неизвестна.


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   Сам полет осуществлялся без человеческого экипажа и управлялся инженерами с удаленного доступа, но технические возможности машин позволяют без проблем выдержать вес среднего человека. Сами соревнования обещают проводиться регулярно, со все большим количеством участников, и не далее как через год планируется провести международный гран-при.

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#evtol #airspeeder #летающие электромобили
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