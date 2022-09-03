Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Немецкие ученые предлагают с помощью деревянных городов сдержать глобальное потепление
Группа ученых сделала выводы, что отказавшись от стали и бетона в возведении городских построек и перейдя на деревянные конструкции соответственно, можно уменьшить выбросы углекислого газа на цифру порядка в 100 миллиардов тонн в год
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

   Хочешь не хочешь, а когда тебе со всех сторон по тысячу раз на дню вдалбливают о грядущем нелегком будущем, прям-таки даже устрашающем, и которого можно избежать, если снизить количество выбросов CO2, то уже и сам начинаешь задумываться.

реклама

   Но задумываешься не только лишь ты, но и более светлые головы, например немецкие ученые, которые при всей своей педантичности и приземленности, решили решить и эту проблему (то есть снижение выбросов углекислого газа). Для этого они сделали предположение, что замена бетонных и стальных конструкций на дома из дерева способна снизить на 10% вредоносные выхлопы.


Источник фото: kulturologia.ru


   Сам опыт состоял из двух выборок. Первая - ничего не менять и применять стандартные на сейчас бетон и раствор. Второе - вместо всего этого использовать дерево. 

   Оказалось, при всей своей старомодности, строительные материалы из древесины являются великолепным "вечным" ресурсом, который легко в определенной степени "возобновить" с практически идеальным углеродным следом из всех ныне известных материалов для строительства. А самый главный ученый-немец, Абхиджит Митр вторит: если использовать так называемую "инженерную древесину", то ее изготовление вызывает минимальные "выбросы" CO2 в сравнении с классическими сталью и бетонными конструкциями. Второе достоинство такого материала - это поглощать "ненавистный" углекислый газ прямо из воздуха и накапливать его в своей структуре. 


Фото: Shutterstock/sculpies | Деревяные города значительно сократят выбросы углекислого газа.  


   Ну и для того, чтобы данный замысел стал реальностью, нужно строить дома небольшой высоты - где-то до 12 этажей. И если таких домов будет большинство (где-то на уровне 90%), то природа "возрадуется", а глобальный уровень повышения температуры будет держаться в рамках классических двух градусов по Цельсию. 

   Правда тут возникает вопрос - не слишком ли подорожает древесина в связи с космическим ростом спроса, сможет ли в принципе такой спрос "закрыться" без непоправимого урона для нашей Голубой планеты в общем и в частности для сельского хозяйства. Оказалось - да, что при строительстве специальных древесных площадей вопрос с пополнением "строительного фонда" не вызовет пагубных последствий в рамках новой зеленой стратегии.



рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное потепление #борьба с глобальным потеплением #дома из дерева #экогология
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Science Focus: Глобальное потепление превращает альпийские горнолыжные курорты в зелёные леса
Ученые обдумывают план по искусственному затмению солнца и замедлению изменения климата
Science: В результате глобального потепления может произойти массовое вымирание океанических организмов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Использование четырех планок памяти существенно снижает производительность процессоров Ryzen 7000
49
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
29
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественная ПВО С-500
73
Владельцы криптовалюты из Грузии заработали на ошибке Coinbase $140 млн – биржа хочет вернуть деньги
7
Биткоин рухнул на фоне негативных ожиданий от перехода Эфира на PoS и падения доходов майнеров
14
Игрок пожаловался на читеров в Red Dead Online в техподдержку, где ему выдали бан и ответили, что жалобы на эту тему временно не принимаются
7
По мнению эксперта дальнобойные ракеты ATACMS не смогут помочь Украине
17
NVIDIA переносит выпуск видеокарт GeForce RTX 40 на конец 2022 – начало 2023 года – Hardwaretimes
60
Для первой загрузки системы с Ryzen 7000 и матплатой ASRock может понадобиться до 400 секунд
27
Nvidia подтверждает грядущее падение цен на игровые видеокарты RTX 3000
17
Установленные 1,4 млн раз расширения Chrome отслеживают пользователей для кражи комиссионных
+
Старые iPhone и iPad на iOS 12 получили патч для закрытия серьёзной уязвимости
+
Igor'sLAB выявил наилучший способ нанесения термопасты на чип видеокарты — победил метод "колбаска"
8
Сбережения жителей РФ в долларах и евро превратились в рубли – причины и последствия происходящего
9
Иранский турбореактивный дрон Karrar с шестиствольным пулемётом представлен публике
8
Геймеры переходят на видеокарты нового поколения
24
Какие видеокарты геймеры и школьники из РФ покупали 1 сентября – 5 самых популярных GPU этой осени
8
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 красуется на фото
7
Какую видеокарту купить для God of War и Horizon Zero Dawn – 6 оптимальных GPU для эксклюзивов Sony
3
Токен Luna Classic подорожал на 150% за последние дни
5

Популярные статьи

Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022
37
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 3
14
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
110
О самых необычных компьютерах
2
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
3

Сейчас обсуждают

evsapelkin
13:39
А шо таке , прекращаете поставку оружия в УГИЛ , открываем вентиль , нет , сука мерзните и дохните.
Еврокомиссия назвала цинизмом остановку Северного потока
UKROBOT
13:37
Сказал латентный питушок🤣
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
vurdalakec
13:36
Ага 100 градусный воздух выдувает.
Снижаются цены на видеокарты - GeForce RTX 3080 уже дешевле 80 тр
Дмитрий
13:34
в 4к еще меньше разница будет
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
Serezhka
13:33
Не сказать чтобы сильно, это скорее дело вкусовщины.
Процессоры Intel Xeon Emerald Rapids получат до 64 ядер
UKROBOT
13:33
Заглот кремлевскими методичками начал срать вместо железячных на главной, деньги не пахнут да заглот?😉
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Дмитрий
13:32
так ты и за ддр5 дважды заплатишь сейчас за 6000 потом за 8000-10000 частоты
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
evsapelkin
13:30
Сдохни Гейропа в месте с петушней и ЛГБТ недочеловеками .
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
ахахах
13:30
ну ты видишь как даты тут ложатся.Этож пиндосы всю эту историю с ЗАЭС устроили-их накажут за это
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
Дмитрий
13:30
в прошлом году комплект 32 гига стоит 35 тысяч сейчас 27 тысяч. не особо и подешевело за 6000мгц
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем