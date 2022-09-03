Группа ученых сделала выводы, что отказавшись от стали и бетона в возведении городских построек и перейдя на деревянные конструкции соответственно, можно уменьшить выбросы углекислого газа на цифру порядка в 100 миллиардов тонн в год

Хочешь не хочешь, а когда тебе со всех сторон по тысячу раз на дню вдалбливают о грядущем нелегком будущем, прям-таки даже устрашающем, и которого можно избежать, если снизить количество выбросов CO2, то уже и сам начинаешь задумываться.

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Но задумываешься не только лишь ты, но и более светлые головы, например немецкие ученые, которые при всей своей педантичности и приземленности, решили решить и эту проблему (то есть снижение выбросов углекислого газа). Для этого они сделали предположение, что замена бетонных и стальных конструкций на дома из дерева способна снизить на 10% вредоносные выхлопы.









Сам опыт состоял из двух выборок. Первая - ничего не менять и применять стандартные на сейчас бетон и раствор. Второе - вместо всего этого использовать дерево.

Оказалось, при всей своей старомодности, строительные материалы из древесины являются великолепным "вечным" ресурсом, который легко в определенной степени "возобновить" с практически идеальным углеродным следом из всех ныне известных материалов для строительства. А самый главный ученый-немец, Абхиджит Митр вторит: если использовать так называемую "инженерную древесину", то ее изготовление вызывает минимальные "выбросы" CO2 в сравнении с классическими сталью и бетонными конструкциями. Второе достоинство такого материала - это поглощать "ненавистный" углекислый газ прямо из воздуха и накапливать его в своей структуре.









Ну и для того, чтобы данный замысел стал реальностью, нужно строить дома небольшой высоты - где-то до 12 этажей. И если таких домов будет большинство (где-то на уровне 90%), то природа "возрадуется", а глобальный уровень повышения температуры будет держаться в рамках классических двух градусов по Цельсию.

Правда тут возникает вопрос - не слишком ли подорожает древесина в связи с космическим ростом спроса, сможет ли в принципе такой спрос "закрыться" без непоправимого урона для нашей Голубой планеты в общем и в частности для сельского хозяйства. Оказалось - да, что при строительстве специальных древесных площадей вопрос с пополнением "строительного фонда" не вызовет пагубных последствий в рамках новой зеленой стратегии.









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