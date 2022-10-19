Только-только все масс-медиа трубили о нехватке любого топлива в странах прогрессивной Европы и пора по старинке запасаться всегда актуальными дровами (что в корень противоречит так называемой зеленой повестке), как ветер подумал в обратную сторону. Ну как подул, оказывается не все так плохо на сегодняшний день, если есть в кармане "пачка" сигарет газа.
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Откуда появился газ - а бог его знает, но то что он появился, заполнив своим прекрасным объемом демократичные газовые хранилища на аж целых 92%, на голубом глазу утверждает представительница все тех же голубых кровей - цельный председатель Европейской комиссии - Урсула фон дер Ляйен.
Так по ее словам, храбрый Евросоюз стремительно выдержал давление (наверно то самое ослабевшее давление в трубах уничтоженного Северного потока) и выполнил свою миссию по обеспечению себя любимого архиважным топливом.
Кстати, в росте цен на газ достопочтенная дер Ляйнен обвинила не только лишь Россию, но и местных барыг компаний, которые из-за противостояния друг с другом весьма поспособствовали взмыванию цен на "олимп".