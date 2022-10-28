Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Энергетический кризис для европейцев Турция предлагает переждать у себя
Турецкие "туристические фирмы" уже подсуетились, подготовив долгосрочные пакетные предложения для любого кошелька
рекомендации
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3060 Gigabyte за 30 с началом
i9 12900K круто подешевел в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

   Современная Европа напоминает каноничного кота Шредингера, который то жив, то мертв одновременно. Так и Европейский Союз то "накопил дровишек", то в объединении энергетический кризис, без "мельдония" не разберешься...

реклама

   Помните ту новость, где Греция хотела совершить "интересный трюк", предложив "перезимовать" у себя зажиточных пожилых людей из Германии и остальной Европы. Так вот, недолго думая, задумалась "о таком же" и соседка Турция. Будем думать, что отличный пример заразителен...


Источник фото: google.com


   В Турции уже готов большой пул путевок многодневного пребывания для большого количества пенсионеров (на 150 млн. человек), пожелавших сменить холодную Европу на гостеприимную жаркую Турцию. Так в курортной Анталии замерзающих бюргеров и сэров "ждут" 152 отеля. Не меньше рады богатым туристам и в Измире с Подрумом на перевес. И Турки не лукавя "раскрывают все карты", утверждая, что пожилые люди отлично сэкономят, пожив пару-тройку месяцев в наследнице Блистательной Порты, а не в стремительно замерзающей Европе.

   Ну и для "подумать": если сравнивать цены этого и прошлых годов на газ для домовладений в Европе, то ценники увеличились в два раза, а то и больше.

   К слову, нельзя сказать что слова Турков к временному переезду остались неуслышанными, число брони на последний месяц осени в 1.5 раза больше чем в ноябре 2021 года.

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
Крутая 3080 за 60 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#энергетический кризис #энергетический кризис в европе
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Трейдеры "придерживают" СПГ-судна, заставляя цены на газ расти
В Европе майнинг может оказаться под запретом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
21
С диска Call of Duty Modern Warfare II устанавливается лишь 70 Мбайт данных
+
Россия готовится к ядерной атаке - Украина способна применить "грязную" ядерную бомбу
31
Видеокарты китайского бренда Afox замечены в DNS
47
Неудачливый геймер, который нашёл в коробке из-под GeForce RTX4090 кусок металла, получил видеокарту
5
США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS
80
Дешевле не будет – почему сейчас самое время купить недорогую игровую видеокарту
18
Резкий рост BTC привел к ликвидации 1 млрд долларов на криптобиржах
7
Ученые создали уникальный металлополимер, свойства которого "пока не удаётся объяснить"
1
Киты манипулируют курсом Эфира, майнеры разорены, а трейдеры продают монеты криптохомякам
4
Запущена основная сеть очередной замены Ethereum — бирж пока нет, но пулы уже есть
5
Бюджетный 4-ядерный Ryzen 3 7300X окажется быстрее Core i9-12900K в играх – тесты Geekbench
12
HTC представила в России дешёвый смартфон Wildfire E Plus с 2 Гб памяти
1
Процессоры Ryzen 5000 и Ryzen 7000 теперь продаются с большими скидками в западных магазинах
40
AMD работает над внедрением технологии памяти CXL в будущие потребительские процессоры
+
В App Store появилась реклама азартных игр – многие разработчики приложений этим возмущены
1
Палеонтологи обнаружили в куске янтаре волосатую улитку возрастом 99 млн лет
1
В Ситилинке стартовали официальные продажи ASIC-майнеров Bitmain для майнинга Bitcoin
9
Какую видеокарту купить, если у вас пустые карманы, большие амбиции и хочется играть
21
Илон Маск объявил себя главой Twitter и пришёл в офис компании с раковиной в руках
11

Популярные статьи

Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
127
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
39
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
34
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
55
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
25
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
44
Diablo lll - в поисках оптимизации
10
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 25
3
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
43
Ретроклокинг. Разгон процессоров на soket 775. Часть первая. Охлаждение и память
8

Сейчас обсуждают

Spambomber_16
15:59
На самом деле создал Герань-2 наш ресурсный зелот. Но после того, как закончил охранять огород с капустой.
Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
cupgrn
15:57
У Геры движка от мотика , по сути это летающий мопед , ракеты делали самолёты сбивать , а не мопеды , поэтому и проблема . Сейчас лет 5 будут делать оружие от мопедов !
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
Aleksei Byevich
15:57
Медные провода поставить в переходник -ЖАБА давит)))
Call of Duty Modern Warfare II добралась до релиза — «онлайн» в Steam зашкаливает
Дарья Федоркина
15:56
Заглот про видеокарты и мамкинг уже не пишет, не актуально... А какие перлы были! 🤦‍♀️
Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
-=LeKtoR=-
15:55
А где у нас в стране можно купить БП с АТХ 3.0?
Call of Duty Modern Warfare II добралась до релиза — «онлайн» в Steam зашкаливает
Андрей Маликов
15:55
царствие небесное, слава 4 промышленной революции, слава Швэпсу
ASUS открыла фабрику, где большую часть работы делают роботы и искусственный интеллект, а не люди
Terminator Cheburator
15:54
Оптимисты
Халюк Байрактар: завод по сборке БПЛА Bayraktar в Украине откроется через два года
Андрей Маликов
15:53
метеорр - великая Ссила
Intel обещает представить процессоры Meteor Lake в следующем году
Дарья Федоркина
15:52
Классика...
Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
D3m0n
15:48
УВЧ! СР!
ASUS открыла фабрику, где большую часть работы делают роботы и искусственный интеллект, а не люди
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем