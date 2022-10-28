Турецкие "туристические фирмы" уже подсуетились, подготовив долгосрочные пакетные предложения для любого кошелька

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Современная Европа напоминает каноничного кота Шредингера, который то жив, то мертв одновременно. Так и Европейский Союз то "накопил дровишек", то в объединении энергетический кризис, без "мельдония" не разберешься...

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Помните ту новость, где Греция хотела совершить "интересный трюк", предложив "перезимовать" у себя зажиточных пожилых людей из Германии и остальной Европы. Так вот, недолго думая, задумалась "о таком же" и соседка Турция. Будем думать, что отличный пример заразителен...









В Турции уже готов большой пул путевок многодневного пребывания для большого количества пенсионеров (на 150 млн. человек), пожелавших сменить холодную Европу на гостеприимную жаркую Турцию. Так в курортной Анталии замерзающих бюргеров и сэров "ждут" 152 отеля. Не меньше рады богатым туристам и в Измире с Подрумом на перевес. И Турки не лукавя "раскрывают все карты", утверждая, что пожилые люди отлично сэкономят, пожив пару-тройку месяцев в наследнице Блистательной Порты, а не в стремительно замерзающей Европе.

Ну и для "подумать": если сравнивать цены этого и прошлых годов на газ для домовладений в Европе, то ценники увеличились в два раза, а то и больше.

К слову, нельзя сказать что слова Турков к временному переезду остались неуслышанными, число брони на последний месяц осени в 1.5 раза больше чем в ноябре 2021 года.

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