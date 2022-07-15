Даже беззаботные греки понимают, что грядущая зима, а также неподъемные счета за отопление могут лечь тяжким бременем на плечи вполне обеспеченных немецких пенсионеров. Поэтому министр туризма Греции Василис Кикилиас выступил с идеей провести "зимний отпуск" немцам на Средиземном море. Дальше цитата Bild:
реклама
Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотят испытать средиземноморскую зиму с греческим гостеприимством, мягкой погодой и высококачественными услугами. Мы будем ждать вас здесь.
При этом мэр портового города Ханья Панайотис Симандиракис заметил, что в Греции граждане Германии могут не беспокоиться об отоплении своих домов:
Ханья - идеальное место, чтобы пережить кризисную зиму: теплые, дружелюбные люди и, пожалуй, лучший круглогодичный климат во всей Европе. Нам не нужно отопление в доме.
Шутки шутками, а некоторым категориям немецких граждан нужно задуматься о перспективах подобных "зимовок". Ведь зима - близко, а цены на топливо будут расти.