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Немецким пенсионерам преложили "перезимовать" в Греции на фоне экстремального подоражния газа
Пока немцы стрессуют, греки ловят хайп и кайфуют. Цельный министр туризма Греции предложил немецким пенсионерам провести зиму на побережье Средиземного моря
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   Даже беззаботные греки понимают, что грядущая зима, а также неподъемные счета за отопление могут лечь тяжким бременем на плечи вполне обеспеченных немецких пенсионеров. Поэтому министр туризма Греции Василис Кикилиас выступил с идеей провести "зимний отпуск" немцам на Средиземном море. Дальше цитата Bild:

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Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотят испытать средиземноморскую зиму с греческим гостеприимством, мягкой погодой и высококачественными услугами. Мы будем ждать вас здесь.

Остров Santorini, Греция. Источник фото: ru.dreamstime.com

   При этом мэр портового города Ханья Панайотис Симандиракис заметил, что в Греции граждане Германии могут не беспокоиться об отоплении своих домов:


Ханья - идеальное место, чтобы пережить кризисную зиму: теплые, дружелюбные люди и, пожалуй, лучший круглогодичный климат во всей Европе. Нам не нужно отопление в доме.

Шутки шутками, а некоторым категориям немецких граждан нужно задуматься о перспективах подобных "зимовок". Ведь зима - близко, а цены на топливо будут расти.

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