Сложно разобраться в международно-политической обстановке в Европе: то они запасаются дровами в авральном порядке, то оказывается "ничего не надо и все есть", имея заполненные хранилища "под горлышко". Возможно, как говорили легендарные Скалли и Малдер - "Истина где-то посередине", но подлить масла в огонь решило Россотрудничество, рассказав "предновогоднюю историю" о "Русском доме", в который приходят жители капиталистических стран - Финляндии и Люксембурга просто погреться.
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И это не фигура речи или гипербола, ведь в обозначенных представительствах действительно открыли пункты обогрева, где все желающие могут выпить горячие напитки (не путать с горячительными), зарядить свои переносные гаджеты, а пока оные заряжаются, просмотреть российские фильмы или мультики.
По словам сотрудницы такого представительства, людей немного, но с каждым днем их все больше и больше, а киносеансы имеют расписание вплоть до последнего месяца зимы (если он будет...).
Кстати, данное событие это "не просто так", а гуманитарная "спецоперация", проводимая с одной чистой целью - растопить сердца холодных жителей Европы.
Правда некоторые официальные представители Финляндии смотрят на такие "открытые вечера" с опаской: требуя немедленного закрытия российского консульства в своем городе.