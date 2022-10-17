такой оценки придерживаются многочисленные западные экологи и правозащитники, ведь леса и отнесенные к ним посадки, уничтожаются в поистине гигантских масштабах. Причем "дровяное ралли" началась в большинстве стран Европы

Сызмальства, нас приучали соблюдать известный лозунг "Берегите природу нашу - мать вашу". И действительно, леса - это не только легкие всей планеты, но и большой оздоровительный лагерь и место для прогулок, ну и дом для животных. Поэтому неудивительно, что любой здравомыслящий человек понимает ценность многолетних зеленых насаждений без разницы какого происхождения, это - не углеродистый след, который нельзя ни потрогать ни пощупать. К чему это я, обычно самыми сознательными в области экологии, в том числе и сбережением дикой природы, и в частности флоры, передовым отрядом выступали Европейцы. Но знаете что...

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Когда на дворе "внезапно" проклюнулся энергетический кризис, всем стало как-то абсолютно пофиг и на зеленых и на их надоевшую повестку, и европейцы "дружною толпой" ломанулись "кто в лес, кто по дрова".

К такому шагу с пониманием отнеслись власти многих стран, смягчая суровые законы, карающие за уничтожение местечковых лесов, и даже страшно сказать, выделяют под это срамное дело субсидии. А вот согласно маститым экологам, такие шаги - лишь шаги к скорой катастрофе, редких как пролески, европейских посадок и лесов.

Также экоактивисты утверждают что "нескончаемое производство" щепы и дров может спровоцировать аннигиляцию лесных насаждений в худшем случае, а в лучшем - колапсообразному росту противозаконных вырубок.









В Greenpeace же оказались менее сдержанными в своих и без того алармистских оценках, заявив, что начавшие запасаться дровами жители "обезгаженной" Европы, больны "сумасшествием". Кроме того, бедные европейские леса очень сильно настрадались из-за жаркого лета 2022-го года.

А вот в Румынии ситуация куда хуже: там около 50% жителей перешли на дровяное отопление, чему немало поспособствовало местное правительство, предоставляя весомую скидку на дровяной ассортимент. Причина всему этому - в общем-то хорошее желание помочь своему все беднеющему и беднеющему населению.

Не отстают и в Словакии, там не стали "заморачиваться" противозаконными вырубками, там просто стали воровать в неисчислимых количествах уже готовые дрова. В Латвии же попросту стали вырубать уже и молодые деревца. Как видите - каждый выкручивается как может...









Но больше всего, конечно же, зажгли польские политики, где незабвенный Ярослав Качиньский эмоционально потребовал сжигать все, что хорошо горит, разве кроме автомобильных покрышек и пластмасс. И вы будете смеяться, Польша, которая всегда славилась своими угольными шахтами, недавно закрыла их в угоду европейским зеленым и их многочисленному лобби. Но это уже совсем другая история.

А вы говорите зеленая энергетика...





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