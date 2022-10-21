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Программа подключения российских школ к Wi-Fi будет приостановлена
Решение продиктовано более подробным погружением в тему на что и кем тратится школьный сетевой траффик
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   Без интернета не идут наступления, без интернета не отпускается винно-водочная продукция в супермаркетах, и как пела музыкальная группа "Слот" - "Конец света - нет интернета". Сейчас с этим трудно поспорить, поэтому интернет нужен везде - даже в школах России. Но на сей счет засомневалось российское Министерство цифрового развития, решившее приостановить программу подключения школ к Wi-Fi.

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   Вы будете конечно смеяться, но аргумент достаточно "железобетонный": Минцифры якобы нужно провести расследование для чего используется интернет в учебных заведениях.  


Источник фото: rootstore.ru


   Старт программы "по интернетизации" был положен в 2021 году и на данный момент к Wi-Fi сети "подведено" почти 1000 школ. И по бравурным словам тогдашнего министра, уже к исходу 2024 года все школы должны быть к сети. Ну а пока - "стоп".

   Правда и в подключенных школах не все так гладко: из-за строгих фильтров очень сложно получить доступ даже к необходимым образовательным сайтам, да что там говорить, если закрыт доступ к ВК, в котором, на минуточку, ученики выкладывают свои учебные проекты. А порой возникают проблемы и с доступом к электронному журналу, без которого учитель не может поставить оценки. Как говорится: интернета нет, но вы держитесь...

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#интернет #еспд #интернет в россии
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