Решение продиктовано более подробным погружением в тему на что и кем тратится школьный сетевой траффик

Без интернета не идут наступления, без интернета не отпускается винно-водочная продукция в супермаркетах, и как пела музыкальная группа "Слот" - "Конец света - нет интернета". Сейчас с этим трудно поспорить, поэтому интернет нужен везде - даже в школах России. Но на сей счет засомневалось российское Министерство цифрового развития, решившее приостановить программу подключения школ к Wi-Fi.

реклама

Вы будете конечно смеяться, но аргумент достаточно "железобетонный": Минцифры якобы нужно провести расследование для чего используется интернет в учебных заведениях.









Старт программы "по интернетизации" был положен в 2021 году и на данный момент к Wi-Fi сети "подведено" почти 1000 школ. И по бравурным словам тогдашнего министра, уже к исходу 2024 года все школы должны быть к сети. Ну а пока - "стоп".

Правда и в подключенных школах не все так гладко: из-за строгих фильтров очень сложно получить доступ даже к необходимым образовательным сайтам, да что там говорить, если закрыт доступ к ВК, в котором, на минуточку, ученики выкладывают свои учебные проекты. А порой возникают проблемы и с доступом к электронному журналу, без которого учитель не может поставить оценки. Как говорится: интернета нет, но вы держитесь...

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



