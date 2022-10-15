Ведь дано не секрет, что удачным наступлениям помимо большого количества западных инструкторов и наемников сухопутные силы Украины обязаны отлично поставленной связи с помощью терминалов Starlink

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Еще с глубокой древности пошло понимание, что без связи между воюющими подразделениями крайне сложно рассчитывать не то чтобы на победу, но и на существование самой воинской структуры, именно об этом вскользь рассказывается в знаменитой басне Крылова - "Лебедь, Щука и Рак". Где имея должное воображение, "действующих лиц" легко можно перенести на поля сражений, где при отсутствии должной координации каждый командир превращается в пресловутых лебедя, щуку и рака.

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И именно поэтому командиры римских легионов держали при себе специальных воинов, подающих определенные знаки воюющим когортам и центуриям.

Так вот, на сегодняшний день, связь играет не меньшую роль, а то и большую чем в прошлые времена исторических сражений. Так за хорошее координирование различных родов войск в конфликте с Россией Украина обязана масковскому Starlink'у. Который в недавнем времени отказался бесплатно обслуживать и поставлять свое оборудование на Украину.

Чем может грозить подобная "оборонная инициатива" руководителя SpaseX - легко представить. Так выход из строя или же отключение работы наземных терминалов (и)или космических спутников может устроить массовые людские потери в ВСУ.









В дополнение к этому ограничение доступа к свежим разведывательным данным донельзя уменьшает эффективность от артиллерийского и ракетного огня, снижает координацию наземных подразделений, вследствие этих вышеперечисленных факторов людские потери и потери в технике неизмеримо возрастают.

Сама же сеть Starlink позволяет осуществлять боевые стычки в режиме реального времени.

Так согласно данным российской разведки, во время коммуникационных сбоев управление ВСУ практически полностью разрушалось и останавливалось, а несвоевременные приказы лишь усугубляли ситуацию, доводя ее до громадных потерь.

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