Оказывается, мы можем поставлять не только газ по трубам замерзающей, но такой свободной Европе, оказывается, мы можем делать не только самые лучшие ракеты, оказывается, мы еще можем ого-го и в микроэлектронике и прочем сетевом оборудовании, ведь появление полностью отечественного роутера на рынках Великой и Необъятной - целое событие. Не буду тянуть интригу: речь идет о маршрутизаторах, сердцем которых является отечественный процессор семейства "Байкал", а именно - Байкал BE-T1000.
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Так инженеры и технические работники дочки Ростеха, — компании "Росэлектроника" - продемонстрировали и запустили в серию защищенное сетевое оборудование, работающее в том числе на отечественном софте.
Роутеры пусть и не поражают количеством обслуживающих лиц (а это где-то миникопании количеством не более 50 человек), все-таки могут предоставить индивидуальный подход к каждой "человеческой единице". Безусловно, не обошлось без поддержки режима PoE в текущем модельном ряду, так что можно "запитываться" прямо от витой пары.
Цель выпуска отечественной линейки маршрутизаторов донельзя банальна и проста: из-за западных ограничений, в народе называемых санкциями, мы и наш бизнес - стали крайне уязвимы, а на помощь никто из иностранцев не спешит, поэтому дело рук утопающего спасти себя самому, чем благородно и занялось подразделение "Ростеха".
На текущий момент уже готово 2000 комплектов товара, к началу нового года в планах изготовить еще 3000 штук, попутно увеличивая модельный ряд в сторону усложнения функционала будущих устройств. А еще, как заявило руководство, не за горами выпуск граничных маршрутизаторов автономных систем.