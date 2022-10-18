Производством защищенных коммуникационных устройств отечественной разработки занялась "Росэлектроника". Уже готова первая коммерческая партия. В основе новинки задействован процессор Байкал BE-T1000

Оказывается, мы можем поставлять не только газ по трубам замерзающей, но такой свободной Европе, оказывается, мы можем делать не только самые лучшие ракеты, оказывается, мы еще можем ого-го и в микроэлектронике и прочем сетевом оборудовании, ведь появление полностью отечественного роутера на рынках Великой и Необъятной - целое событие. Не буду тянуть интригу: речь идет о маршрутизаторах, сердцем которых является отечественный процессор семейства "Байкал", а именно - Байкал BE-T1000.

реклама

Так инженеры и технические работники дочки Ростеха, — компании "Росэлектроника" - продемонстрировали и запустили в серию защищенное сетевое оборудование, работающее в том числе на отечественном софте.









Роутеры пусть и не поражают количеством обслуживающих лиц (а это где-то миникопании количеством не более 50 человек), все-таки могут предоставить индивидуальный подход к каждой "человеческой единице". Безусловно, не обошлось без поддержки режима PoE в текущем модельном ряду, так что можно "запитываться" прямо от витой пары.

Цель выпуска отечественной линейки маршрутизаторов донельзя банальна и проста: из-за западных ограничений, в народе называемых санкциями, мы и наш бизнес - стали крайне уязвимы, а на помощь никто из иностранцев не спешит, поэтому дело рук утопающего спасти себя самому, чем благородно и занялось подразделение "Ростеха".

На текущий момент уже готово 2000 комплектов товара, к началу нового года в планах изготовить еще 3000 штук, попутно увеличивая модельный ряд в сторону усложнения функционала будущих устройств. А еще, как заявило руководство, не за горами выпуск граничных маршрутизаторов автономных систем.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



