Усовершенствованные конструкции призваны повысить надежность и повысить точность работы ГЛОНАСС за границей

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Совершенству нет предела. Это касается любой сферы человеческой жизни так и работы техники - даже самой совершенной и продвинутой. Не избежала этого "правила" и отечественная навигационная система ГЛОНАСС, чью работу усовершенствуют так называемые наземные станции коррекции.

реклама

Данный продукт создан специализированной фирмой "Радиосвязь", являющаяся одновременно дочкой "Росэлектроники" и ""Ростеха для повышения точности ГЛОНАСС.









Так называемые станции дифференциальной коррекции монтируются на твердую поверхность и служат делу корректировки местонахождения космической орбитальной группировки отечественной навигационной системы.

Кстати, это не первые образцы подобного подвида, но первые, которые установлены на территории не входящей в государственное пространство России. Четыре станции установлены в пределах материковой части Антарктиды.









рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Любопытный факт: из-за опасений в шпионской деятельности подобной установки Госдепартамент США не одобрил строительство подобной станции на территории США. Но и Россия не осталась безответной: в результате недружественного шага "самой демократической страны мира" наземные станции Navstar (тот самый GPS) с лета 2014 года приостановили свою работу на территории России.