Совершенству нет предела. Это касается любой сферы человеческой жизни так и работы техники - даже самой совершенной и продвинутой. Не избежала этого "правила" и отечественная навигационная система ГЛОНАСС, чью работу усовершенствуют так называемые наземные станции коррекции.
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Данный продукт создан специализированной фирмой "Радиосвязь", являющаяся одновременно дочкой "Росэлектроники" и ""Ростеха для повышения точности ГЛОНАСС.
Так называемые станции дифференциальной коррекции монтируются на твердую поверхность и служат делу корректировки местонахождения космической орбитальной группировки отечественной навигационной системы.
Кстати, это не первые образцы подобного подвида, но первые, которые установлены на территории не входящей в государственное пространство России. Четыре станции установлены в пределах материковой части Антарктиды.
Любопытный факт: из-за опасений в шпионской деятельности подобной установки Госдепартамент США не одобрил строительство подобной станции на территории США. Но и Россия не осталась безответной: в результате недружественного шага "самой демократической страны мира" наземные станции Navstar (тот самый GPS) с лета 2014 года приостановили свою работу на территории России.