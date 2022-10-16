В результате этого наша экологическая обстановка станет намного лучше и свободней от так называемого "углеродного следа"

Зеленая повестка победно шествует по нашей пока еще зеленой планете. И казалось бы, так и должно быть, долой на свалку истории неэкологичные бензиновые и дизельные моторы, но что прикажете с этими "пережитками" делать, когда Tesla дорога как квартира, а более дешевые электромобили на дороге не валяются, куда же деться бедному автолюбителю, не располагающему широким карманом...

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Оказывается рачительные австралийские ученые над этим и ломали голову, додумавшись до переоснащения старых дизелей на "смешанный режим работы", где вместо посконного дизельного топлива будет использоваться смесь оного с водородом.









Подобное усовершенствование делает две вещи: "инсталлирует" дополнительный впрыск для нагнетания водородной смеси. Второй момент - это дооснащение датчиков подачи для каждого топливного компонента (дизельного топлива и водорода соответственно). Данный механизм учета необходим для надлежащего контроля готового топлива в цилиндрах двигателя.

Подобный австралийский "перфоманс" уже увеличил КПД такого обновленного движителя на ощутимую четверть, и самое важное, ради чего все это осуществлялось - выхлопы углекислого гада упали до 15% от изначального результата. В добавок, для такого двигателя не очень важна высокая степень очистки водородной смеси, что в свою очередь - удешевляет все "предприятие".

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