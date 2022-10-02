Все это последствия новых западных санкций против РФ

Спонтанное членовредительство - это важный повод для обращения к психологу, точнее к психиатру, но после "несчастного случая" с Северными потоками ничего не поменялось: пациент продолжает "озорничать" и бороться против себя - иначе никак и не обзовешь новые санкции, которые так поспешил объявить ЕС и его заокеанский патрон. Ах, к чему это я - а к тому, что после введения новых ограничений, как-то "странно" обмелел Турецкий поток, лишившись былого газового обилия.

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"Отсмотрев" статистику за последний месяц лета - август, легко увидеть, что через контрольный чекпоинт "Странджа 2 - Малкочлар" прошло-проплыло меньше газа. Теперь объем составляет 32-38 миллионных кубов против 44-48 летних объемов за август.









Повторюсь, а виноваты в этом новые санкции.





Напомню, "никому ненужный газ" теперь может поступать в европейском направлении лишь по двум газовым ниткам - через Турецкий поток и через ГТС Украины.

Но некоторым странам оказалось "только этого мало". Поэтому из-за неоплаты (нежелание платить в рублях), лишились газовых поставок следующие страны: Польша, Болгария и экономический флагман Европы - Германия. Как говорится, на зло бабушке (на самом деле - старому заокеанскому дедушке на радость) отморожу свои уши.

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