Такой информационный кейс стал возможным из-за новой санкционной войны, продолженной Европейским Союзом

Еще не улеглась новость что кому-то придется провести неповторимую зиму без тоталитарного газа, как информационные страсти разгорелись по новой. Оказывается, что нормальная работа Турецкого потока, это как осиновый кол в сердце кровососущей нечисти. Иначе как понимать замысловатый шаг Голландского CDIU по поводу досрочного лишения лицензии у "дочки" Газпрома - Нидерландской же фирмы South Stream Transport B.V.

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Ну а что прикажите делать, когда санкционное давление наращивать надо, а нечем. Правильно, попробуем сделать вид, что лишение лицензии - это непоправимый урон для корпорации "национального достояния".

Действительно, что может пустая формальность сделать, когда газ (если американцы опять не устроят непонятную возню возле труб) так и будет продолжать поступать турецкой промышленности и обычным домохозяйствам Турции и некоторых стран Европы.









Та же голландская дочка не стала ждать у моря погоды и подала повторную заявку на возобновление действия лицензии.

Как известно, "Турецкий поток" остается единственным "газовым мостом", по которому голубое топливо еще может поступать в неблагодарную Европу беспрепятственно.





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