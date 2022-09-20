пакет обновления Toxoids будет посвящен ядовитым "подопечным", с помощью которых вы попытаетесь захватить власть во вселенной

Не на одной Земле клин клином сошелся, и если ты уставший компьютерный воин опротивился очередным морским сражениям трирем (класс боевых кораблей Средиземноморья эпохи древнего Рима) или же не хочешь в стопятьсотый раз громить немцев под Сталинградом, предводительствуя самой сильной Красной армией, всегда найдется приятная альтернатива, например космическая "стратегическая", где ты в роли одной из "фракций", необязательно двуногих прямоходящих, а вполне себе может быть ядовитым плющом или какой-нибудь космической "гадюкой" попытаешься взять и покорить уже целый мир. Ведь как раз сегодня выходит новое дополнение пятилетней (ну почти) игры Stellaris под названием Toxoids.

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Где твои "подопечные", эволюционируя и развиваясь благодаря своим боевитым умениям, как я писал выше, захватите целую вселенную.

Дополнение позволит "совершить" прохождение за Рыцарей Ядовитого Бога со своей развитой сюжеткой, где вы полноценный "грандмастер" рыцарской организации, пытающиеся захватить власть в масштабах космоса.

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На саму игру уже открыт предзаказ в Steam.