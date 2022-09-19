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Объявлен предзаказ на персональный летательный аппарат H1
Правда данное индивидуальное воздушное средство передвижения выполнит свой первый полет лишь спустя год
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   Давно не было новостей про личные самолеты масштаба "долететь от дяди Вани и до Магнита", но так не могло продолжаться "вечно" и первой нас решила порадовать фирма Doroni, "грозящая" показать demo-версию своего летного средства H1. Если объяснить немного понятней, это личный самолет для полетов в городской агломерации. А что это значит, а лишь то, что данное eVTOL-средство способно к вертикальному взлету и посадке как заправский американский морской истребитель; и дабы не навредить своими винтами случайным зевакам и прохожим, все эти массивные движущиеся элементы получили защитные кожухи. 

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Источник фото: techcult.ru


   Сам самолет-"вертолет" - двухместный, где "кабина" размещена между сдвоенными винтами, необходимыми для вертикального полета, выполненными по стандартной схеме боевых вертолетов семейства "Акула-Аллигатор". А вот за горизонтальный полет отвечают лопасти, находящиеся сзади (с первого взгляда этих малышей и не приметишь).


Источник фото: techcult.ru


   Из важных характеристик: у летательного средства небольшая полезная нагрузка в 200 кг, а вот скорости вполне себе приятные, если сравнивать с автомобилями - максимальная составляет около 220км/ч при дальности полета в 100 км. Правда все это с лихвой окупается достойным уровнем безопасности: важные системы полета продублированы, АКБ имеет несколько степеней адаптированного расхода заряда. Не обошлось без классического парашюта и "автомобильных" подушек безопасности. 


   Но и как в случае с частным батискафом для управления этим "самолетом" - необходимо пройти специализированное обучение (получить сертификат FAA). Уже доступен предзаказ, но ни один готовый "гвинтокрил" даже не создан. 

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#doroni #персональный летательный аппарат h1
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