Такси-такси, вези-вези вдоль воздушных трасс и небесных страз

Только на днях проскакивала новость о личном "самолете" для скромных тружеников офиса: коптере Jason One одноименной компании, как тут же "зачесалось" у действительно крупного и серьезного автомобильного игрока. Данным товарищем, возжелавшим покорить пятый океан, стал китайский филиал немецкого Volkswagen. И дело пошло дальше слов: была показана модель воздушного такси ака транспорт Корбана Далласа - Vertical Mobility.

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Фольксваген Фольксвагеном, а разработали сие чудо британо-китайского разлива фирмы дизайна и авиастроительства - Tangerine и Sunward. Проекция по размерам занимает условный "квадрат" со сторонами 11,2 на 10,6 м. А вот количество двигателей более чем серьезное: приводить в вертикальную плоскость "проект" будут восемь двигателей, за передвижение "в горизонтали" отвечают два тяговых.

Естественно, не обошлось без многочисленных советчиков. В этой группе, что удивительно, выступили не инженеры и специалисты, а будущие владельцы дронов - состоятельные жители Поднебесной. По их просьбам дизайн значительно изменен в сравнении с базовой моделью.

Пока есть лишь летный прототип, который по плану должен совершить несколько проверочных полетов в 2022 году, затем искомый "продукт" перейдет на финальную стадию испытаний.

И по заявлениям топ-менеджмента китайского филиала Фольксвагена, финальная версия "потолстеет" и должна будет способна перевозить до четырех пассажиров, обладать глубокой автономностью в радиусе 200 километров. Ну и мы будем ждать с нетерпением релиз - уже скорее бы заменить яндекс-такси на летный аналог, но без ужасающего сервиса.

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