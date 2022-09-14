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Madarator За пост начислено вознаграждение
Персональный батискаф Nemo стал стоить дешевле 1 миллиона долларов
Персональный батискаф Nemo, представленный некоторое время назад, значительно подешевел: с 1 миллиона долларов - до 500 тысяч долларов. И теперь, по мнению руководства компании, появится масса желающих "попутешествовать" по океанскому дну
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   Помните ту самую передачу со стареньким дядюшкой Кусто, который к сожалению к настоящему моменту отправился в лучший из миров. Вот кто не мечтал так же попутешествовать во мгле морской, сидя в маленькой каюте подводной лодки. Но все мы понимали, что это лишь голубая мечта. Но времена меняются, и персональную "подводную лодку" уже может получить любой индивид, ну как "любой" - например такой, у которого случайным образом "заваляются лишние" 1000000 долларов. И времена еще немножко поменялись, и теперь такая "лодка" стоит в два раза дешевле, точнее батискаф Nemo. 

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Источник фото: techcult.ru


   После того как данный батискаф пошел в "массовый тираж" - цена значительно снизилась, например одноместный вариант стоит около 550000 (полмиллиона) долларов с глубиной погружения до 100 метров и пребыванием под толщами воды до четверти суток (8 часов). Батискаф также может передвигаться посредством четырех электродвигателей и совершать погружение прямо с берега. Правда для этого нужно пройти этап дооборудования. 

   Правда в отличие от наших самокатчиков, для управления глубоководным батискафом нужно пройти обучение...


Источник фото: techcult.ru

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#nemo #u-boat worx #батискаф nemo
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