Данная новинка способна приводиться в движение не только электродвигателем, но и мускульной силой человека

В век космических ракет, перевозящих ради хайпа целый кабриолет (наверное на потеху инопланетянам) и роботов-фермеров, никого не удивишь электросамокатами и такими же велосипедами, но вот новость про водный электровелосипед действительно в диковинку. К тому же судя по варварской хозяйственной деятельности человека воды в мире станет больше, поэтому в пору задуматься о замене своего электровелика на его водный аналог. Как например канадская Envo.

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Данная фирма не просто нарисовала эскиз или, как сейчас, модно говорить - рендер, а уже вполне себе дошла до финального этапа испытаний своего Hydra Water Bike.

Сама конструкция представляет собой легкую алюминиевую раму, к которой "присобачены" электродвигатель, рулевое управление и прочие компоненты классического транспортного средства. Конечно, такой велосипед не возьмешь подмышку, вес собранной конструкции составляет порядка 50 килограмм, но и сверхтяжелым не назовешь. Куда интересней данные о моторе, мощность которого составляет 1500 Ватт, и способного разогнать индивидуальное водное средство передвижения до 20 км в час.









И конечно же, как запасной вариант, рассматривается вариант "покрутить педали", когда заканчивается заряд АКБ (которого пока хватает на 1 час движения). Но вот что плохо, цена новинки не указана, как и варианты дополнительного оборудования.





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