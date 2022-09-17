Способный заменить собой целую команду приусадебных роботов

Хорошо жить в своем частном доме: тут тебе и музыка до утра и шашлыки хоть каждый день, да и свежие овощи с летней грядки даруют обеденную радость. Как ни крути, хорошо иметь домик в деревне, кроме случаев, когда тебе и траву надобно покосить, и снег со двора убрать, чтобы выехать на машине в направлении горячо любимой работы. В общем хорошо иметь домик в деревне, ага...

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До недавнего времени все так и было, разве что роботы могли выручить, правда их не напасешься, ведь под каждую конкретную работу нужен конкретный робот. А тут, естественно, и денег не напасешься. Так что-либо сам, коси-стриги газоны, сам убирай опавшие листья, сам бери лопату и кидай снег. Весело, чего уж там говорить, но вот доселе неслыханная фирма Yarbo обещает сделать внутриусадебную революцию, "запилив" модель многофункционального робота-дворника, способного вышеперечисленные обязанности делать самостоятельно.

Сам Yarbo - это гусеничный короб с присоединяемыми модулями, такими как газонокосилка, снежный комбайн и листеочиститель. Первый модуль способен срезать траву высотой до 10 см и шириной захвата до полуметра, модуль снежного "дворника" борется со снежным настом до 30 см.









Робот качественно отличается от прошлых моделей подобных "косилок", ведь он полностью автономен благодаря своему богатому оснащению "технического зрения" - радару и камере. И имеет возможность точного "позиционирования" благодаря GPS.

Цена радости полного трехзвенного комплекта около 7000 долларов. Купить можно уже зимой этого года.

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