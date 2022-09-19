Что будет с земными материками, если климат земли перешагнет так называемый катастрофический рубеж

Да, сегодняшнее время не назовешь счастливым для жизни: по планете Земля бродит призрак третьей мировой войны со всевозрастающим совсем непризрачным шансом скатиться до уровня обмена ядерными ударами и последующей катастрофой, но и без этого проблем хватает, например - экологических. Ледники тают, и кому-то скоро придется перебираться "повыше", но что если все ледники исчезнут, как будет выглядеть наш будущий мир. И на такой интересный, и с тем же временем не менее пугающий вопрос, ответило всезнающее NASA, наглядно продемонстрировавшее потенциальные катастрофические изменения в своем коротком демо-ролике.

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На самом деле подобные побуждающие и пробуждающие "видосики" выходят достаточно много и часто, но обычному люду на них - начхать, ведь то, что нас ждет, пропускается мимо ушей по незабвенному принципу: "после нас хоть потоп" (цитата "короля-солнце").









Сейчас, несмотря на все меры, предпринимаемые мировым сообществом по ограничению парниковых выбросов и прочих экологических мер, уровень мирового окияна растет неостановимо, превышая даже пессимистичные прогнозы. И следуя подобной тенденции, не скоро, порядка через 50 столетий? весь "вечный лед" исчезнет. Вот такую карту и показало НАСА.









Окинув беглым взглядом потенциальные изменения, кажется что карта осталась той же что и сейчас, но на самом деле при более бдительном обзоре окажется, что постоянного места жительства лишится порядка 10% текущего населения Земли. Под воду уйдут такие густонаселенные города, как Шанхай и Калькутта, про банальную Венецию даже и говорить не приходится. А уровень мирового океана подымется на гигантские 70 метров. Вот такое нам может ожидать будущее...

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